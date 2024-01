Nograles way away sa mga Duterte

GISALIKWAY ni PBA Partylist Representative Atty. Migs Nograles ang mga alegasyon bahin nga siya matud pa maoy nagpaluyo sa People's Initiative (PI) alang sa pag-usab sa Batakang Balaod sa Davao City.

Base sa iyang pahayag sa usa ka lokal nga paghinabi sa radyo sayo ning semanaha, gilalis sa opisyal ang pag-angkon ni Congressman Paolo "Pulong" Duterte nga orihinal nga gihimo sa publiko niadtong Enero 10, karong tuiga pinaagi sa iyang Facebook nga nagkanayon nga si Nograles maoy utok sa maong kalihukang politikal nga mag-usab sa 1987 Konstitusyon sa Pilipinas.

“Wala po ako dito no'n, and no comment po ako don for allegations because I don't know, saan nanggaling 'yun, but he (Cong. Duterte) is free to talk, anyone is free to talk,” tataw ni Nograles.

Unya iyang gi-esplikar nga ang kabubut-on ug desisyon sa mga tawo angay nga respetuhan kay kabahin kini sa prosesong demokratikanhon, apan walay sama niini nga proseso ang gilusad.

“It really depends kasi People's Initiative nga siya, depende 'yan sa tao if gusto nila. I have not seen, I have not been here, it really depends on kung makuha po 'yung number and if gusto ng mga tao, it's the right of the people,” dugang pagklaro ni Nograles.

Apan tungod sa nagkadaiyang komento nga nagkatag sa social media, gihimakak sa politiko ang espekulasyon bahin sa ilang away sa pamilyang Duterte ug siya andam nga makig-atubang sa mga Dutertes aron nga lamdagan ang publiko.

“As far as I’m concerned, wala naman pong away, I think it's the social media spinning controversies na binubuhay ang mga patay naman na isyu no. So, I cannot say na may away, kasi as far as I'm concerned, wala naman pong nangyayaring masama,” tataw niya.

Kahinumdoman, ang kongresista mismo nag-post og pahayag niadtong Enero 10 nagtumbok kang Nograles political initiative sa pagsuporta sa Charter change (Cha-cha) pinaagi sa paglusad og grassroots programs sa kasagaran sa mga lugar sa hurisdisksyon.

Gitaho nga mga indibiduwal ilabina sa iyang mga distrito gihatagan og P100 hangtud P10,000 isip bugti alang sa ilang pirma kay kinahanglan kini alang sa maong political transition.

“I was informed that PBA Partylist Rep. Margarita “Migs” Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people’s initiative as this is not the people’s voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power,” matud ni Duterte.

Niadtong Dominggo sa hapon, kapin sa 50,000 ka molupyo nisalmot sa makasaysayanon nga “Unity for One Nation, One Prayer” nga rali sa San Pedro Square sa San Pedro Street, Davao City.

Kini mao ang ilang paagi sa pagpasibaw sa ilang negatibong sentimento human sa hiniusang panawagan “Dabawenyos are not for sale”.