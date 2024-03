NPA nibalik na'g lihok sa patag

GIANGKON sa Department of the Interior and Local Government (DILG) sa Davao de Oro nga mga namalik nga grupo sa komunista nidaghan na sa pipila ka lugar sa probinsiya.

Gibutyag ni Noel Duarte, Provincial Director sa DILG-Davao de Oro, atol sa Defense Press Conference Special Episode, Huwebes, Pebrero 29, 2024, nga daghan sa mga "white areas" kon diin nanimuyo sila sa Poblacion area o sa sentro sa lungsod kinsa mga rebelde, di lang sa lungsod sa Maco apan sa mga kasikbit sab nga mga lungsod sa probinsiya.

“It was reported nga daghan na'g mga remnant ang reported not only in Davao de Oro but insurgents from different neighboring provinces ang namalik and this started in the white area,” pagkanayon niya.

Gihulagway ni Duarte nga ang "red area" mao kadtong lugar nga kasagaran nahitabo ang mga giyera samtang ang "white area" mao ang Poblacion area kon asa ang katawhan gikonsiderang luwas.

Matud niya nga naglihok sila sa "white areas" ug kini nga butang maoy ilang gilantaw kay ang komon nga pagsabot sa katawhan ang insurhensiya naa sa bukid nakig-away.

“Ang atoa lang man jud notion og insurgency kay rebelde nga saka-saka sa bukid naggira-gira, wala ta kabalo nga kana bang in the guise of theater workshop, in the guise of sayaw-sayaw,” pagtin-aw niya.

Atol sa dakong insidente sa landslide sa Masara, Maco, giingon ni Duarte nga pipila sa mga rebelde nisulay pagsandurot pinaagi sa pagpananum og kahoy, paghatag og tabang, ug paghimo og "debriefing".

“These are some of the strategies of the people in the white area operation of the…dili lang NPA but CTG the mysterious group, kana ba nga mga butang. We should not be confident nga ma-sustain nato ni but when we say sustainment of this insurgency free this not need only talking, sitting..this needs funds,” pagklaro niya.

Gisulti ni Duarte nga kini nga mga butang maoy ilang gituki atol sa End Local Communist Armed Conflict (Elcac) nga tigum niadtong Pebrero 28, kon diin daghang mga aktibidad ug pagpalig-ong programa ang giplano aron mapadayon nga luwas pa gihapon ang rehiyon gikan sa insurhensiya.

Ang probinsiyal opisyal nga gideklarang "insurgency-free" sa Septyembre 19, 2022, nga maoy katapusan sa Davao Region nga mihimo og pormal nga deklarasyon.