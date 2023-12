OCD: Likayan pagpakaylap og ‘fake news’ bahin sa linog

ANG Office of Civil Defense-Regional Disaster Risk Reduction and Management Council-Davao Region (OCD-RDRRMC-Davao Region) nagpahinumdom sa tanan nga dili magpakaylap og sayop nga impormasyon taliwala sa 7.4 magnitude nga linog nga miigo sa Surigao del Sur niadtong Sabado sa gabii, Disyembre 2, 2023.

Adunay duha ka post sa OCD-RDRRMC-Davao nga ilang gikonsiderar nga dili tinuod sa ilang post. Ang duha ka mga post nag-circulate sa Facebook groups ug group chats diin ang usa nag-ingon nga 9.8 magnitude nga linog samtang ang usa niingon nga ang 7.2 magnitude nga linog mahimong mag-trigger og tsunami nga moabot sa 15 ka andana nga building.

Gihatagan og gibug-aton sa opisina nga kini usa ka sayop nga kasayuran tungod kay wala’y gihimo nga instrumento nga makatagna sa usa ka linog.

“The Office of Civil Defense XI encourages everyone to refrain from spreading false information regarding earthquakes and other hazards. We reiterate that there still remains no technology that can accurately predict when and where an earthquake will strike,” sa pamahayag sa OCD-RDRRMC-Davao, Lunes, Disyembre 3, 2023.

Ang buhatan nag-awhag sa publiko sa pagsunod ug pagpaambit lamang sa impormasyon gikan sa mga kasaligang social media pages ug website sa mga ahensya sa nasudnong gobyerno sama sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology-Department of Science and Technology (PHIVOLCS-DOST) ingon man ang Civil Defense Davao Region para sa pinakabag-o nga impormasyon.

Ang OCD-RDRRMC-Davao nag-awhag sa matag indibiduwal sa pag-andam sa ilang “Go Bag” o disaster survival kits ug kahibalo sa mga gitakdang evacuation route sa dili pa moigo ang linog.

Samtang nagpadayon ang linog ipahigayon ang “Duck, Cover, and Hold” ug mangita dayon og luwas nga lugar kung mohunong na ang pagtay-og.