OPAMINE mibisita sa Gensan alang sa pagpalambo sa 4PH project sa rehiyon

Si Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno milamano sa mga opisyal sa Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Region 12. OPAMINE

Jeepy P. Compio SOCCSKSARGEN — Si Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno nakigtagbo sa mga opisyal sa Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Region 12 aron hisgutan ug makakuha og updates sa mga kalamboan sa 4PH project sa rehiyon. Gi-update ni DHSUD XII OIC Regional Director Gifaril Cabalquinto si Sec. Magno sa gitumbok nga mga dapit alang sa 4Ph project sa ilang rehiyon atol sa ilang tigom sa General Santos City ning bag-o lang. Ubay-ubay na nga mga lokasyon ang naila sa General Santos City, North Cotabato, ug South Cotabato nga mga probinsya. Gipangita usab sa DHSUD XII ang katugbang ni Magno sa pagkontak sa ubang ahensya sa gobyerno aron mapadali ang proyekto sa pabalay. Ang 4Ph maoy prayoridad nga proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.