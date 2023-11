OPAMINE mihangop kang Pres. Marcos Jr.

GIHANGOP ni Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno ang pasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr nga ang iyang administrasyon naghatag og importansya sa mga nanghitabo sa Mindanao ug ang isla padayon nga makabenepisyo sa nasudnong kagamhanan.

Sa iyang pagbisita sa Davao City karong adlawa, Nobyembre 14, si Presidente Marcos niingon nga ang bisan unsang “problema sa Mindanao” kinahanglang sulbaron sa tibuok gobyerno ug dili isalikway nga usa ka gamay nga butang tungod kay bisan unsa may kalabotan sa Mindanao, alang kini sa tibuok nasud.

Gikatakdang molarga si Presidente Marcos sa United States of America, Martes aron motambong sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa San Francisco, California. Hinuon miinsister siya nga motambong una sa 1st BARMM Local Legislative General Assembly nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Davao City una pa molupad paingon sa Amerika.

Si Sec. Magno nagbutyag nga tataw nga gipakita niini nga gihatagan og dakong importansya ni Presidente Marcos ang Mindanao bisan pa nga taga-Luzon siya. Matod niya nga naghatag kini og kasiguruhan sa mga lider sa Mindanao nga dili mapasagdan ang Mindanao sa kasamtangang administrasyon.

“The statement of President Marcos Jr that Mindanao problem needs the attention of the entire national government is very assuring that his administration would never neglect Mindanao. To this I am very confident that under the Marcos Jr administration, Mindanao would achieve its potentials. It’s heartwarming to note that despite coming from Luzon, President Marcos still has Mindanao in his heart and mind,” ingon ni Magno.

Giabiabi ni Magno si Presidente Marcos Jr sa iyang pag-abot sa Davao International Airport, Martes sa buntag, Nobyembre 14.