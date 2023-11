P1.5-M danyos sa sunog sa Agdao

GIBUTYAG sa Bureau of Fire Protection-Davao (BFP-Davao) Martes, Nobyembre 14, 2023, nga ang kinatibuk-ang danyos sa sunog nga milamoy og kapin 200 ka balay sa duha ka purok sa Soliman, Barangay Tomas Monteverde, Agdao District, Davao City, niabot og P1.5 milyon.

Base sa inisyal nga imbestigasyon nga gilusad sa BFP-Davao nga gipangulohan ni City Fire District Intelligence and Investigation Section Chief (DCFDI) SFO4 Ramil Gillado, gikanayon niini nga posibleng "faulty electric wire" gikan sa usa ka balay ang hinungdan sa sunog.

“Nagsugod matud pa ang sunog sa second floor sa usa ka balay. Mao na ang gibutyag sa atoang barangay kapitan diria. Sumala pa, duha ka purok ang nadamay sa kining sunog. Purok 5 ug 6. Sa Purok 5, adunay 35 ka mga balay, samtang sa Purok 6 usab adunay mga more or less 200 ka mga balay ang naugdaw,” sumala ni Gillado.

Gisulti sab sa opisyal nga ang naapektuhan nga mga pamilya gipahimutang sa mga evacuation centers, ilabi na sa Kapitan Tomas Monteverde Gymnasium.

“Anaa na karon ni sila sa atoang mga evacuation centers ug padayon gihapon ang assessment nga atoang ginabuhat,” dugang pa niya.

Kahinumdoman nga nagsugod ang sunog alas 7:51 sa Martes sa buntag ug nakontrolar alas 9:40 sa buntag.

Sukad sa pagsuwat, nasayran nga way natalang namatay o naangol sa DCDFDI, apan padayon pa ang gihimong imbestigasyon.

Nobyembre 2023 pa lang, ang BFP-Davao nakatala na og duha ka mga insidente sa sunog kon diin ang una sa Sirawan National High School sa Barangay Sirawan, Toril niadtong Nobyembre 7 nga nidanyos sab og P300,000.