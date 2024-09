P1.5M 'shabu' sa Panabo nasakmit

KON wala napuhag sa awtoridad ang mokantidad sa P1.5 milyon nga gituohang shabu, lagmit matagtag kini sa mga parokyano sa nadakpang suspek.

Kini ang gibutyag sa Philippine Drug Enforcement Agency (Pdea) Davao human sa ilang malampuson nga buy-bust alas 9 sa gabii, Septyembre 16, 2024, sa Purok Caimito, Barangay Sto. Niño, Dakbayan sa Davao.

Kauban sa Pdea Davao ang operatiba sa Pdea Davao del Norte Provincial Office ug Panabo City Police Station sa malampusong pagkasikop sa high value target drug personality.

Giila sa awtoridad ang dinakpan nga si alyas Junjun, 22-anyos, ulitawo, ug nagpuyo sa Purok Andohao, Barangay San Pedro, Panabo City.

Sumala sa PDEA-11 nga dugay na nilang gipanid-an ang lihok sa dinakpan hangtud nga mikoordinar kini sa nagtakuban nga pulis, ug gilayong gihimo ang buy-bust operation.

Usa ka pakite sa gituohang shabu ang gitunol sa dinakpan sa poseur buyer, hinungdan nga dali kining giposasan.

Gawas sa 10 gramos nga shabu, nakuha pa sa posisyon sa suspek ang laing 215 gramos sa gituohang shabu nga anaa gisulod sa lima ka pakite nga dunay estimated street value nga Php 1,462,000.00, drug paraphernalia, ug ang buy-bust marked money.

Kalapasan sa Section 5 (Sale of Dangerous Drugs), Section 12 (Possession of Drug Paraphernalia) ug Section 11 (Possession of Dangerous Drugs), sa Article II sa Republic Act 9165, kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangong kaso sa dinakpan didto sa korte. (JPC)