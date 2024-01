Pabahay program sa gobyerno gipalapdan; Surigaonon nagpatabang sa Opamine

SI Presidential Assistant for Eastern Mindanao Leo Tereso Magno naglantaw sa pagsugod sa 4Ph program sa San Benito, Surigao del Norte alang sa mga plano nga ikaayo sa mga Surigaonon.

Kini human si San Benito Municipal Mayor Ma. Gina Menil nangayo og tabang ni Magno nga maapil ang ilang munisipyo sa housing program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gitawag og Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program o 4Ph.

Niadtong Lunes, Enero 15, 2024 nakigtagbo ang mayor kang Magno aron hisgutan ang mga kinahanglanon sa 4Ph project.

Gipasabot ni Magno ngadto kang Menil nga mahinungdanon kaayo alang sa mga LGU ang pag-andam sa listahan sa mga benepisyaryo sa proyekto ug ang kaandam sa lokal nga kagamhanan nga paspasan ang pagpatuman sa housing program.

Misaad si Menil nga andamon dayon ang mga dokumento aron ilang masugdan ang proyekto sa ilang lugar.

Si Magno nipirma og memorandum of agreement uban sa Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) aron makatabang sa pag-lobby sa programa ngadto sa mga local government units sa Eastern Mindanao.

Ang 4Ph maoy usa sa prayoridad nga proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.