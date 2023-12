Pabalay sa Davao mobida karong 2024

ANG Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao (Opamine) niingon nga anaa na sa preparasyon ang mga housing projects sa Davao City.

Si Leo Tereso Magno, secretary sa Opamine, nibutyag atol sa Kapehan sa Davao, niadtong Lunes sa buntag, Disyembre 18, 2023 sa SM Ecoland, Davao City nga ang iyang buhatan ug ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) nisusi sa tulo ngadto sa upat ka mga lugar diin posibleng ikatukod ang housing program.

Ang upat ka mga lugar nga himuon sa mga housing projects mao ang Sasa, Lasang, Talomo, ug Langub apan sa sugyot sa DHSUD, aduna pay laing mga lugar nga gisugyot.

“We are preparing the final proposal design ganon po kasi ang proseso non. Titingnan ng mga posibleng mga developer yung area at magbibigay ito… sila ng proposal kay Mayor Sebastian Duterte,” ingon ni Magno.

Dugang ni Magno nga anaa na sa Local Government Unit (LGU) sa Davao ang desisyon kung maayo ba ang desinyo ug ipresentar kini sa mga Dabawenyo.

Human sa usa ka semana nga panagtagbo sa Opamine ug DHSUD, gihuman pa sa departamento ang final proposal ug design busa ila kining gi-coordinate og maayo sa City Government of Davao.

Matod ni Magno nga malaumon siya nga mahuman na sa mga posibleng developers ang ilang mga proposal sa katapusan ning tuiga o sa Enero 2024 aron dali nga masugdan ang proyekto.

Gihatagan og gibug-aton ni Magno nga kinahanglan nga paspasan kining housing project sanglit ang Davao adunay mga 180,000 ka mga kakuwang sa balay sumala sa pagtuon sa DHSUD ug uban pang ahensya sa nasudnong gobyerno.

Iyang gipadayag nga pipila ka mga housing projects mahimong kapuy-an sa 7,000 ngadto sa 10,000 ka mga indibidwal, apan sa gihapon, layo ra kaayo kini sa kakuwang nga anaa lamang sa Davao City.

“We are really hoping that within the first quarter of next year meron na tayong unit na masimulan may mag-umpisa nang magtayo at makita na natin,” ingon ni Magno.

Niadtong Agosto 23, 2023, si Magno ug Duterte nag-istorya bahin sa umaabot nga housing projects sa siyudad ubos sa National Housing for the Pilipino Program (4PH) ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.