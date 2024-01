Pagbalhin sa klase sa Hunyo di pa hingpit

HUMAN sa panawagan sa daghang mga organisasyon sa mga magtutudlo ug mga ginikanan nga nga ibalik sa Hunyo ngadto sa Marso nga academic calendar o ang pre-pandemic system, wala pa mahingpit sa Department of Education (DepEd) central office ang maong plano tungod sa pipila ka menor nga pagpahaum sa gipanday nga mga probinsiyones.

Nagkadaiyang mga organisasyon ilabi na ang Teachers’ Dignity Coalition (TDC) ug Alliance of Concerned Teachers (ACT) nag-awhag nga ang kanhi school schedule ibalik, tungod sa grabeng kainit nga masinati sa mga tinun-an sa Marso ug Abril karong tuiga.

Kini dugang nagpasabot nga ang pagpahaum mahimong mapatuman sa school year (SY) 2025-2026 inay sa taliabot nga academic year 2024-2025 nga magsugod sa Hulyo 29.

Sa paghinabi sa radyo uban si DepEd-Davao region spokesperson, Jenielito “Dodong” Atillo, gikanayon sa opisyal nga gikonsulta na kini uban sa mga tulunghaan, magtutudlo, ginikanan ug lideres sa mga tinun-an niadtong Enero 15, 2024 nga gikompirma ni DepEd Deputy spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas.

“Maong gibalanse na siya pag-ayo, ginalantaw pag-ayo and ginaobserbahan kung unsay angayan nga dapat pagabuhaton. But nevertheless, I would like to confirm nga kini gi-storyahan ug wala ni gipadaplin nga hisgotanan ug gilantaw as usa sa mga major concerns nga tagaan og atensyon ug pagtagad,” matud sa tigpamaba niadtong Lunes sa buntag, Enero 22, karong tuiga.

Hinuon giklaro ni Atillo nga ang gisugyot nga pagbalhin mopailawom gihapon og subsob nga pagsusi apil na ang mga resulta sa konsultasyon sa mga ahensiya ug mga asosasyon sa mga magtutudlo, mga unyon sa mga empleyado ug mga pribadong eskuwelahan.