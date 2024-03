Pagdagan on balik ni PRRD gipaboran

SIYAM sa napulo ka Dabawenyos buot nga si kanhi Presidente ug kanhi Mayor Rodrigo Duterte mobalik og serbisyo sa publiko, sumala sa surbey sa University of Mindanao Institute of Popular Opinion (IPO).

Ang surbey nagtumong og 1,200 ka panimalay sa Davao City gikan sa tulo ka mga distrito politikal niini. Ang surbey gihimo gikan Enero 25 hangtud Pebrero 10, 2024.

Ang resulta nagpakita nga bisan og natapos na ang iyang termino, daghan gihapon nga Dabawenyos ang nagtinguha nga mobalik si Duterte sa pagpangalagad, samtang 7.9 porsiyento nisupak sa ideya, ug 4.1 porsiyento di uyon niini.

Alang niadtong gusto nga siya mobalik sa pag-serbisyo, 47.7 porsiyento buot siyang padaganon isip bise president, 37 porsiyento sab isip mayor, 12.2 porsiyento isip senador, ug 3.2 porsiyento isip kongresista.

Samtang mga Dabawenyos nga di buot siyang modagan, mao ang mga rason nga nisalig sila sa iyang gisulti nga di na magpapili, nagtambag sa iyang pagretiro, ug nabalaka bahin sa iyang katigulang ug panglawas.

Bahin sa iyang buhat, mga 89.3 porsiyento sa Dabawenyos dunay pagsalig kang Duterte, ug 10.1 porsiyento dunay gamay nga pagsalig. Dunay 76.9 porsiyento nagkonsidera sa iyang trabaho isip "very good", 16.1 porsiyento "good", ug 4.7 porsiyento "moderate or average".

Bahin sab sa mga isyu ni Duterte, sama sa lalis uban ang House of Representatives ug ang pagsuspende sa iyang mga programa, mga 47.3 porsiyento nagtuo nga "unfair and unjust" kini, 26.1 porsiyento nagpadayag og "neutrality" ug nangayo og dugang mga pagpamatuod, 13.9 porsiyento nagtan-aw niini isip "fair and justifiable", ug 12.6 porsiyento way ideya bahin sa maong butang.

Base sa pag-analisar sa IPO, ang Dabawenyos dunay “deeply rooted loyalty and approval" sa liderato ni Duterte. Ang managlahi nga panglantaw tali sa lokalidad ug nasyonal nagpakita sa impak ni Duterte ug ang awhag kaniya nga mobalik sa politika bisan sa iyang kontrobersiyal nga pagka-presidente.

“The overwhelming trust and positive performance evaluation point to Duterte's lasting legacy in Davao City, signalling that his policies and governance style resonate well with a significant portion of the population,” subay sa suwat pahayag.