Paglungag og 'tunnel,' giangkon ni Torre

PORMAL nang giangkon sa Philippine National Police (PNP) nga naglungag sila'g lawom nga tunnel sulod sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound sa silong sa Jose Maria College (JMC) human ang mga daghang mga balibad ug panalipod nga ilang gihimo isip tubag sa lig-ong mga ebidensiya ni KOJC legal counsel lawyer Israel Torreon.

Kini maoy gibutyag ni Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) General Brigadier Nicolas Torre III atol sa Senate public hearing sa Committee on Justice and Human Rights sa Sangguniang Panlungsod Building sa Davao City, kagahapon sa hapon, Biyernes, Septyembre 6, 2024.

Gikompirma ni Torre nga atol sa init nga panagbinayloay og mga pulong nga ang iyang ginsakpan naglusad og walay pagtugot nga paglungag ug nahimo kini human nga nadeparahan ang "heartbeat" upat ka metros ilawom sa "ground level".

Pipila ka oras una ang pagdungog sa senado, ang taas nga opisyal nagsulti sa Davao media nga bisan sa maong aktibidad, magpadayon gihapon sila sa ilang pagbangag aron sa pagpangita kang Pastor Apollo Quiboloy ug lain pang upat ka mga kaubang akusado.

“Maghuhukay ulit kami. Tingnan mo after this hearing. Wag kang mag-alala,” matud niya sa pinakalit nga paghinabi.

Sa samang adlaw, mga senador nga sila Ronald "Bato" Dela Rosa ug Robin Padilla, uban ni Torreon, mga representante sa Davao City Engineering Office, ug mga tigbalita, nakakaplag og humok pa nga gisementong bangag sa silong sa JMC. Kini dunay kalambigitan sa paglusad og inspeksiyon aron pagdeterminar kung ang PNP nagpasiugda sa kontrobersiyal nga aktibidad.

Samtang, gisulti sa Office of the City Building Official (OCBO) mga dunay presko pang kongkreto, mga 1-2 duha ka adlaw pa, nakita sa lugar base sa ilang ultrasonic concrete test nga gihimo samang adlaw sa inpeksiyon.

Mapiogon nga ebidensiya gikan sa nagkadaiyang media outfits nagpakita nga dunay kuwestiyonable nga aktibidad nga nahitabo sa 30-ektarya nga propedad ni Quiboloy. Gi-post ni Torreon sa iyang Facebook account nga ang PNP nagpakubos sa ilang mga sakop kinsa gipahimutang isip bantay sa "external area" sa silong.

Kahinumdoman nga daghang gihimong mga press conferences kung diin gihimakak sa PNP ang tanang mga alegasyon sa KOJC bahin sa giingong “tunnel”, ug dugang nagkanayon nga ang relihiyusong organisasyon nagpakatag og "edited" na nga mga hulagway.

Gani, niadtong Agosto 26, gikompirma sa PNP nga dunay "underground facility" nga ilang nadiskobrehan sa pagpangita.

“We examined the structures, layout, and everything to assess where movement might occur. Based on our assessment and information from informants, we believe the individuals may have left the area. So now, we are conducting a search of the buildings and properties,” esplikar sa opisyal.

“We are not digging, but we are searching for the entrance. We know where the areas with underground access are; it’s just a matter of time,” dugang pa ni Torre. (DEF)