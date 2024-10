Pagpakubos 'criminality' tutukan

GIPASALIG sa bag-ong nainstalar nga Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) acting director, Brigadier General Leon Victor Rosete, nga ang iyang liderato magtutok sa pagpakubos sa kriminalidad sa iyang hurisdiksiyon ug ipatuman ang patas nga pagserbi sa search warrants isip maoy nag-una niyang prayoridad sa operasyon.

Ang opisyal kinsa mao ang kanhi hepe sa National Capital Region Police Office (NCRPO) Southern Police District, nga nagmonitor sa Makati, Taguig, Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, ug munisipalidad sa Pateros atol sa iyang command visit niadtong Oktubre 10, 2024 sa Davao City Police Office (DCPO), nagsulti sa mga personahe sa city police nga hatagan sab niya og igong pagtagad ang walo ka mga "focus crimes" sa Philippine National Police (PNP) ug mag-imposar og istriktong responsabilidad sa mga station commanders aron nga maangkon ang malinawon nga rehiyon.

Giila ni Rosete ang giingong "focus crimes" nga mao ang "murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, carnapping of vehicles and carnapping of motorcycles".

Samtang ang personal niyang pagbisita nagpakita og lig-ong dedikasyon nga i-ebalwar ang lokal nga operasyon sa kapulisan ug maghanyag og estratehikong direksiyon aron magarantiya ang taas nga pagka-epektibo sulod sa han-ay sa kapulisan.

Kasamtangan, ang maong pagbisita nihatag sab kang Rosete og higayon nga ma-istorya ang DCPO staff members nga face-to-face, mahibawo sa ilang "operational difficulties and motivating them" sa pagmentinar sa pinaka-"greatest levels of honesty and service" nga sa kasamtangan, nga sumala pa niya, wala makita ug nabiyaan tungod sa abuso sa gahum ug way kaangayan.

Niadtong Septyembre 27, karong tuiga, gidawat sa PRO-Davao si Rosete isip maoy bag-ong pinakataas nga opisyal sa pulis sa rehiyon pinaagi sa turnover ceremony sa Camp Catitipan, Buhangin, nga naghulip kang Brigadier General Nicolas Torre III kinsa gipromotar isip bag-ong acting chief sa Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) niadtong Septyembre 25.

Si Rosete, 53, mao ang sakop sa Philippine National Police Academy Class of 1995. Gihuptan ni Rosete ang mga posisyon isip commander sa Nueva Ecija Provincial Police Office, deputy director for administration sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, ug director sa PNP Retirement and Benefits Administration Service una siya natudlo dinhi sa Davao region. (David Ezra Francisquete)