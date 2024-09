Pagsira sa kadalanan wala mahinayon

GIKANSELAR ang gitakdang paghandom sa Martial Law sa lokal nga panggamhanan sa Davao, sumala sa abiso gikan sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO).

“The road closure scheduled on September 21, 2024 will no longer be implemented as the event will not push through. All roads initially mentioned will be passable on Saturday,” pagklaro sa CTTMO nga nasuwat sa ilang post, Biyernes, Septyembre 20, 2024.

Hinuon ang buhatan wala mihatag og rason alang sa pagkanselar sa kalihukan.

Samtang gisuwat kining balita, gisulayan sa SunStar Davao ang pagkontak sa CTTMO alang sa katin-awan, apan wala pa kini pahayag nga gipagawas.

Sayo niini nga post, ang buhatan niabiso nga temporaryong isira ang C.M. Recto Avenue gikan sa Rizal Street padulong Magsaysay Avenue; Roxas Avenue gikan Aurora Quezon Street hangtud C. Bangoy Street; Jacinto Street gikan P. Zamora Street hangtud Magsaysay Avenue; ug Magsaysay Avenue gikan sa J. Dela Cruz Street hangtud C. Bangoy Street.

Ang pagsira gitakda nga magsugod alas 7:00 sa buntag ud magpadayon hangtud sa pagkatapos sa kalihukan sa Septyembre 21, 2024.

Pinaagi sa resolusyon nga gisugyot ni Konsehal Conrado Baloran sa siyudad sa Davao, ang mga nahisgutang kadalanan temporaryong sirad-an aron nga hatagan og dalan ang paghandom sa ika-52 anyos nga anibersaryo sa Martial Law.

Ang pagsira mao ang tubag sa hangyo gikan sa Deputy Secretary General sa Hugpong sa Tawong Lungsod Party.

Karong adlawa, Sabado, mga Pilipino maghandom sa ika-52nd anniversary human si kanhi President Ferdinand E. Marcos Jr. nilagda sa Proclamation No. 1081, nga niresulta sa pagdeklara sa Martial Law sa Pilipinas. (RGP)