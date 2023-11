Pamalit og boto sa BSKE kuli masubay

BISAN sa giingong naghitak nga pagpamalit og mga boto, gitin-aw sa Police Regional Office-Davao (PRO-Davao) nga di nila masubay ang mga reklamo nga gipadala kanila tungod sa kahuyang sa mga ebidensiya nga ilang gipresentar.

Sa paghinabi sa mga tigbalita uban ni PRO-Davao Regional Director General Alden Delvo sa iyang pagmonitor atol sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Daniel R. Aguinaldo National High School niadtong Oktubre 30, ang opisyal nagbutyag nga way mga kandidato sa rehiyon ang giaresto o nasilotan.

“There were reports here and there but wala pa tay naaresto sa vote-buying," matud sa opisyal.

Dugang pa niya nga ang pagpamalit og boto lisud mapruybahan tungod ang kultura sa paghatag og kuwarta ngadto sa mga botante mahimo sa nagkadaiyang mga paagi.

“I really believe it is still happening. This still exists but it is not really rampant here in our area. How can we prove or arrest them when there are lots of ways of giving money,” dugang pa niya.

Gipahimug-atan ni Delvo ang implementasyon sa Kontra Bigay nga gimugna sa Commission on Elections (Comelec) sa pagsulay sa pagdakop sa bisan kinsa nga mga opisyal sa gobyerno o kandidato kinsa nagpahitak sa pagpamalit og boto aron sa pagdani sa mga botante.

“Sumala pa naa tay Kontra Bigay. Hopefully, kaning culture nato nga buying (of) votes, maundang na unta ni,” panghinaut niya.

Ang Kontra Bigay mao ang pagpakig-alayon uban sa Department of Justice (DOJ), Presidential Anti-Corruption Commission (PACC), Department of the Interior and Local Government (DILG), Philippine Information Agency (PIA), National Bureau of Investigation (NBI), Philippine National Police (PNP), ug sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ubos sa Omnibus Election Code of the Philippines ug uban pang balaod sa bugnong lugaynon, ang pagpamalit og boto gidili. Mga mosupak niini mag-atubang og kasong kriminal, lakip na ang pagdiskuwalipikar kanila sa pagdagan sa mga umaabot nga mga eleksiyon.