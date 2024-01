Peke nga dentista bulilyaso

TAGUM CITY, Davao del Norte -- Balhog sa prisohan ang usa ka giingong peke nga dentista atol sa gihimo nga ronda nga gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group-Davao del Norte Provincial Field Unit (CIDG-DNPFU) alas 10 sa buntag, Lunes, sa Purok Bagani Sacred Heart, Barangay Cuambogan.

Sa report gikan sa CIDG-DNPFU nga usa ka joint-operation ang ilang gihimo uban sa Tagum City Police Station ug sa representative sa Philippine Dental Association sa Davao del Norte.

Nasayran nga nakadawat og report ang CIDG-DNPFU bahin sa nagpahigayon og "act of practicing dentistry" ang dinakpan nga usa ka 30-anyos, babaye, nagpuyo sa maong dapit, nga walay pagtugot sa gobyerno, hinungdan nga gilayong gikasa ang operasyon.

Sa balay niini, malampusong nasikop sa awtoridad ang suspek diin nakuha ang daghang mga paraphernalia sa dentistry.

Sumala ni CIDG-DNPFU provincial chief Police Lieutenant Colonel Milgrace Cajes Driz nga bunga kini sa ilang Project Oplan Olea diin ang suspetsado kasohan og paglapas sa Republic Act 9484 kun An Act to Regulate the Practice of Dentistry, Dental Hygiene and Dental Technology in the Philippines.

Ang operasyon gisaksihan ni Dr. Ceazar Nambong, president sa Philippine Dental Association Davao del Norte; Dr. Roy Villanueva Albano, City Health dentist, Tagum City; ug naa sab si Janet S Agra ug Cesar Dolero Jr., mga barangay kagawad sa Cuambogan, sa dakbayan.

Gipailawon na sa summary inquest proceedings ang dinakpan sa korte. (Jeepy P. Compio)