Petroleum, coal exploration sa BARMM sugdan na

SUGDAN na ang petroleum ug coal exploration sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) human sa malampusong pag-abli sa conventional energy bid round service contract niini.

Ang Joint Review and Evaluation Committee (J-REC) nagsugod na sa pag-evaluate sa mga kompaniya nga nagpakita og interes sa pagpamuhonan sa petrolyo ug coal exploration sa upat ka mga lugar nga gitakda nang daan sa BARMM.

Matud ni Ministry of Environment, Natural Resources, and Energy (MENRE) Director General for Energy Management and Development Services Engr. Si Nasiri Abas, mahibaw-an kung ang mga napiling kompaniya adunay igong kahanas ug kahinguhaan alang sa pagpalambo, eksplorasyon, ug produksiyon sa coal ug petroleum resources.

Target sa eksplorasyon sa BARMM mao ang Liguasan Delta sa Maguindanao.

Gawas niini, apil sab ang Sulu,Tawi-Tawi, ug Basilan sa mga dapit nga gitumbok nga dunay petroleum ug coal.

Dugang niya, kon mahuman na ang review ug uban pang proseso, posibleng mopirma na si Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa gikinahanglan nga dokumento aron masugdan na ang exploration sa BARMM sunod tuig. (EEF)