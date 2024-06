Porsiyon sa SVD seminary nasunog

PADAYON ang gihimong imbestigasyon sa Talomo Fire District sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Davao City sa pagkasunog sa porsiyon sa seminary building sa Society of the Divine Word (SVD) nga nahimutang sa Soriano Corvada 1, Brgy. Catalunan Grande, Davao City kagahapon sa buntag, Hunyo 20, 2024.

Subay sa saysay sa caretaker nga ulahing nanglimpyo sa TV room nga giingong duna kuno’y nigawas nga aso.

Sanglit kaaran na ang gambalay, paspas nga nikanit ang kalayo nga maoy hinungdan sa pagka-ugdaw sa unom ka mga lawak.

Migula sab sa inisyal nga imbestigasyon sa kabomberohan nga nagsugod ang kalayo sa "recreation room".

Human ang usa ka oras ug tunga, nakontrola na ang kalayo samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kabomberohan aron masuta ang danyos sa sunog. (Jeepy P. Compio)