'Prayer rally' ilusad batok charter change

MAGLUSAD og prayer rally ang usa ka konsehal sa Davao City, uban ang mga nagpakabana nga molupyo, mga eskuwelahan, ug mga opisyales sa barangay batok sa nagpadayon nga people's initiative sa pagbag-o sa batakang balaud o charter change (Cha-cha) sa Enero 28, 2024, sa San Pedro Square.

Gikanayon ni Konsehal Conrado C. Baluran sa Ikatulong Distrito, ang chairman sa Committee on Transportation and Communications atol sa iyang pagpamulong niadtong Martes sa buntag, Enero 23, 2024 sa Sangguniang Panlungsod, nga iyang giimbitar ang tanan nga mosalmot sa peace rally nga giulohan og “One Nation, One Opposition” nga usa ka nationwide nga kalihukan.

“Together with the calling for every Filipino people to participate in this greater cause for a nationwide campaign, Davao City will remain resilient and will not just stand aside as an observer but shall take part continuously striving to unite for one nation, one strong opposition,” hagit niya.

Gipadayag ni Baluran sa paghinabi kaniya sa tigbalita nga gilauman nila ang 50,000 tawo nga mosalmot sa rally gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasud. Iya nga gi-esplikar nga dili kini isyu bahin ni Duterte inay bahin kini sa pagpanglinglang nga gihimo sa mga tawo tungod kay gihimo kini pinaagi sa pagtakuban pinaagi sa paghatag og kuwarta ug paggamit sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).

Tungod niini, gitugtan na sa ika-20 nga Konseho sa siyudad ang pagsira sa pipila ka mga dalan sa San Pedro Square, duha ka adlaw una ang kalihukan, bisan tuod kon giklaro ni Baluran nga di gyud ni isirado gyud, inay usa ka linya lang ang maagian alang sa mga sakyanan kay ang laing linya gamiton alang sa preparasyon alang sa rally.

Apan sa adlaw sa kalihukan, ang dalan hingpit na gyud nga isira.

Ang mga dalan sa San Pedro nga sirad-an mao ang gikan sa kanto sa Bolton hangtud sa kanto CM Recto; San Pedro Street gikan sa kanto Bolton Extension hangtud sa kanto Magallanes; ug Bolton Street gikan kanto sa Rizal hangtud kanto sa San Pedro Street gikan alas 10 sa gabii sa Enero 26 hangtud alas 5 sa kaadlawon sa Enero 29.

Ang mga dalan gikan sa Anda gikan sa kanto sa Magallanes Street hangtud sa kanto Rizal Street ug Ponciano Street gikan sa kanto Rizal Street hangtud sa San Pedro Street sirhan gikan alas 8 sa buntag sa Enero 27 hangtud Enero 29.

Ang mga dalan gikan sa San Pedro sa kanto sa Anda hangtud sa San Pedro kanto sa Quirino; ug Legaspi Street gikan sa kanto Rizal hangtud sa kanto sa Magallanes ang isira gikan alas 8 sa gabii sa Enero 27 hangtud sa alas 5 sa buntag sa Enero 29.

Ang CM Recto kanto sa Marco Polo hangtud kanto sa San Pedro Street apil na ang tibuok usa ka linya sa Roxas Boulevard, ilabi na sa bahin sa Aldevinco; ug San Pedro Extension gikan sa kanto sa Quezon Boulevard hangtud sa kanto sa CM Recto ang sirad-an gikan alas 1 sa hapon hangtud sa alas 8 sa gabii sa Enero 28.

"We have to act in one goal, dapat respetuhon pud ta nila just because of their intention to remain in power," pagtin-aw ni Baloran.

Sa niaging demonstrasyon niadtong Enero 19, mga molupyo sa tibuok Calinan District nagpadayag sa ilang wala pag-uyon sa pagtakuban sa people's initiative alang sa Charter Change. Sa maong adlaw, si Vice President ug Education Secretary Sara Duterte sa iyang Facebook post nagsalikway sa giingong "cash-for-signature scheme" nga gipromote sa pipila ka mga tawo sa dakbayan.

Si Congressmen Paolo “Pulong” Duterte ug Isidro Ungab nagdeklara sa ilang pagsupak sa giingong people's initiative alang sa pag-usab sa Batakang Balaod, gialegar nga ang mga opisyales sa Pwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Partylist maoy nagpaluyo sa signature campaign.

Sukad sa pagsuwat ning balita, wala pa makapagawas og pahayag si PBA representative Margarita “Atty. Migs” Nograles bahin ning butanga.