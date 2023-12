Presyo sa kuryente mibarato

Ang Davao Light and Power Co., Inc. (DLPC) mipahibalo sa pagkunhod sa kinatibuk-ang rate sa kuryente sugod sa Disyembre karong tuiga hangtod sa Enero 10, 2024.

Anaa na sa P8.74 matag kilowatt per hour (KWh) ang bayranan sa kuryente sa mga residential customers karong Disyembre kon itandi sa P9.12 matag KWh niadtong Nobiyembre.

Nagpasabot usab kini nga ang pagkunhod sa panimalay nga adunay average nga binuwan nga konsumo sa kuryente nga 200 kWh tali sa Nobyembre ug Disyembre anaa sa P76.34.

Bisan pa sa pagkunhod, gipahinumdoman sa kompanya ang mga konsumedor nga adunay kahibalo sa paggamit sa enerhiya tungod kay ang mga presyo sa lokal ug kalibutan nga suplay sa merkado, nagbag-o.

Sa Facebook page niini nga gi-post niadtong Disyembre 15, ang Davao Light nikutlo sa dakong pagkunhod sa presyo sa suplay sa kuryente sa local ug world market.

“This is due to the decrease in power supply prices from both the Philippine Wholesale Electricity Spot Market (WESM) in Mindanao and the world market,” subay sa impormasyon gikan sa DLPC.

Mamatikdan nga ang Davao Light mipahibalo usab og dakong pagkunhod sa ilang kinatibuk-ang rate sa kuryente alang sa Oktubre 2023, paubos ngadto sa P9.21 KWh gikan sa Septiyembre nga P9.45 KWh.