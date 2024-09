Principal itak-ang sa imbestigasyon

“DepEd-Davao de Oro assures the public that it will thoroughly conduct an investigation on the cause of her death,” matud sa buhatan sa ilang opisyal nga pahayag, Dominggo, Septyembre 22, 2024.

Kini human sa nag-viral nga post sa online nga nag-angkon nga si Mrs. Marjorie Espinosa Llanto-Bolde, magtutudlo gikan sa Tibagon Elementary School sa Pantukan North District, namatay sa "stress" human sa giingong insulto gikan sa principal.

Nagpahisubo ang buhatan ngadto sa pamilya sa titser, kinsa namatay niadtong Septyembre 19. Gidasig sa DepEd-Davao de Oro ang tanan nga “pray for the repose of her soul.”

“We also pray for the strength of the family during this most trying time of their life,” matud sa buhatan.

Nagpadayag sab og kasubo ang mga paryente ni Llanto-Bolde pinaagi sa social media post, nga nagkanayon nga ang kasinatian sa titser nakatampo ngadto sa "emotional distress" nga miresulta ngadto sa iyang kamatayon.

Si Hannah Llanto, paryente ni Marjorie, ni-post og mga hulagway sa iyang mensahe sa classroom group chat, kon diin iyang gipaambit ang iyang pagbati. Nasayran nga ang titser nakasab-an sa ilang school principal human usa ka ginikanan nitaho sa insidente nga naglambigit sa iyang anak nga giingong nahitabo tungod sa kakiat.

“Nag answer sila sa math, ako na busy ko ug check sa mga nahuman ug answer sa math..Kalit lang na ning hilak ug nagdugo ang ulo..Ako gipangutana. Ning sayaw daw siyag pinahigda unya naigo iyang ulo sa bangko,” esplikar ni Marjorie sa mensahe.

Sa iyang mensahe, gikanayon ni Marjorie nga ang ginikanan unta niduol niya kung duna silay mulo bahin sa ilang anak; nagtuo siya nga di ni angay itaho ngadto sa school principal. Matud niya nga nibati siya og kainsulto sa principal, nga maoy hinungdan nga nakasinati siya og kalisud sa pagginhawa.

Gisulti sab ni Gloria Espinosa Llanto, inahan ni Marjorie, nga ang nahitabo sa ilang anak sakit kaayo apan si Marjorie wala magsulti niini bahin sa iyang kasinatian sa eskuwelahan. Wala matud pay sakit ang iyang anak apan duha ka semana human sa pagpanginsulto ug pangasaba sa principal, nagsugod na og reklamo si Marjorie sa pagpanakit sa iyang lawas.

Matud ni Gloria, kinsa usa sab ka retirado nga principal, nga kung nasayud pa siya niini, personal niyang pakig-istoryahan ang principal. Kini base sa gihimong pakighinabi sa kaniya sa DXDC RMN Davao, Lunes sa buntag, Septyembre 23, 2024.

Gitakda nga ilubong si Marjorie sa Dominggo, Septyembre 29, 2024.

Samtang gisulti ni Davao de Oro Governor, Dorothy “Dotdot” Gonzaga, Lunes sa buntag, Septyembre 23, 2024, nga iyang probinsiyal nga buhatan nitunol na og nagkadaiyang tabang ngadto sa pamilya sa titser kinsa namatay. (Uban sa taho ni David Ezra Francisquete)