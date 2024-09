Quiboloy nisusi pa sa KOJC compound

MISULOD pa sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) Compound si Pastor Apollo C. Quiboloy una mitahan sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Dominggo, Septyembre 8, 2024, ug gisubay pa niini ang iyang mga miyembro.

Kini ang gibutyag ni Atty. Israelito Torreon, legal counsel sa KOJC, nga na-ere sa SMNI sa ilang Facebook public affairs program niadtong Dominggo.

“Nalaman ko na na nandyan na sa loob si pastor, September 8, he decided to surrender to end, para not to worsen the situation further; may namatay na, marami ng nasugatan, yung sa cathedral na dissected na, yung JMC turns to mining operation na… so, yung, sabi niya to surrender,” tipik sa pamahayag ni Torreon.

Ala 1:30 Dominggo sa hapon, si Quiboloy ug ang upat pa niini ka kaubanan gipresenta sa Department of Interior and Local Government (DILG) sa panguna ni DILG Sec. Benhur Abalos Jr., naa sab si PNP Chief Rommel Marbil ug PRO-11 director B/General Nicolas Torre III sa usa ka press briefing sa Camp Crame sa Quezon City.

Una niini, giklaro ni Torreon, nga personal nga mi-surender si Quiboloy sa awtoridad aron maundang na ang giingong lawless violence nga nahitabo sulod sa 16 ka adlaw sa KOJC compound ug sa iyang mga mga miyembro.

Sa taho nasayran nga giingong wala gyud nagpakita si Quiboloy gumikan giingong nagpaabot pa kini sa positibong resulta sa paglihok sa mga kasong gipasaka batok kaniya.

Kagahapon, nagpahinabi sab si President Ferdinand Marcos Jr., sa mga tigbalita diin giingon niini ang tinuod nga nahitabo kang Quiboloy.

"Hindi siya lumitaw nang hindi namin siya hinabol ng husto... ang nangyari, napilitan siyang lumabas, dahil malapit na ang pulis sa kanya," ingon ni Pang. Marcos Jr., sa mga tigbalita.

Ning kasamtangan, si Quiboloy ug ang upat ka nga kauban niini gigunitan karon sa awtoridad alang sa tukmang disposasyon sa iyang kaso. (JPC)