River-wide flood Simex epektibo alang sa pre-emptive evacuation

ARON masiguro ang kaluwasan sa publiko panahon sa mga pagbaha, ang pre-emptive evacuation sa mga komunidad maoy usa sa mga highlight sa bag-o lang natapos nga 2nd Riverside Flood Simulation Exercise (Simex) nga gipahigayon niadtong Septyembre 21, 2024 sa Lipadas River sa Toril, Davao City.

Kini ang gibutyag ni City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) Head Alfredo Baloran atol sa malampusong Simex.

"Ang exercise nga atong gipahigayon is very successful kay nakita nato ang eagerness sa atong mga respondents nga nagparticipate sa atong drill and of course ang atoang responders from different response groups sa uniformed service sa military and of course atong BDRRMCs,” sulti ni Baloran.

Ang flood simulation exercise naglangkob sa mga barangay sa Crossing Bayabas, Marapangi, Lisada, Lubogan, ug Sirawan diin ang nahisgutang mga lugar maapektuhan kung dunay dagkong mga insidente sa pagbaha ilabi na kung ang Lipadas River moawas.

Uban sa Simex, ang mga advisory gikan sa Code Orange ngadto sa Code Red gipagawas ug gisundan sa forced evacuation advisory.

Matud pa ni Baloran nga pinaagi sa Simex ilang nahimo ang clustering sa mga responders sa matag lugar aron maseguro nga mahatagan og prayoridad ang paggamit sa mga ekipo sa mga lugar nga adunay mga insidente.

Dugang sa opisyal nga malaumon sila nga ang mga aktibidad mahimong muscle memory sa mga residente sa mga impact areas. Matud niya nga ang CDRRMO naglantaw sa pagpahigayon og dugang river-wide flooding drills sa umaabot sa laing sapa.

"Atong gina-encourage ang atoang kaigsuunan especially kadtong naa nagpuyo sa hazard-prone areas nianing atong different tributaries sa Davao City to participate sa mga activities,” ingon sa opisyal.

Dugang pa niya nga ang mga wala maapil sa exercise sa Lipadas River ug wala mahibal-an kung unsa ang buhaton kung adunay mahitabo kinahanglan nga maminaw sa mga tambag ug sundon ang mga nahibal-an sa nakasinati sa Simex.

Gawas sa komunidad, ang bag-ong nahuman nga Simex gisalmotan sa mga responders, uniformed personnel, ug mga ginsakpan sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils (BDRRMCs). (JPC)