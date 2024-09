Romualdez gihagit, ayuda ipabuhagay pa

HUMAN ang bag-ohay nga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair (BPSF), nga nanghatag og tabang pinansiyal sa Dabawenyos, gihagit karon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si House Speaker Martin Romualdez nga mobalik sa siyudad ug mohatag pa og daghan.

“Martin balik diri sunod bulan, please, balik diri. Kung gusto nimo palakpakan ka namo, palakpakan ka namo. Balik diri. Kuwang pa. Sa hasol na gihatag nimo diri sa Davao, kuwang pa. Balik diri sunod bulan kay kuyaw man kaha ka. Naa man kaha mo'y kuwarta, guwapo inyong programa. Balik mo diri sunod bulan,” hagit ni Duterte sa episode sa Basta Dabawenyo nga gi-upload sa iyang YouTube account, Lunes sa gabii, Septyembre 9.

Dugang pa niya “I dare you. P2.5 billion kay ang tao sa Davao 1.5 million. Sayang pud kung modagan ka og presidente karong 2028. Balik diri, give us more. Ihurot imong kahambog diri. Manawagan ko kay Martin balik diri ug pagdala pa og daghang kuwarta ug ihatag sa mga tao.”

Gisiulti ni Leo Magno, sekretaryo sa Mindanao Development Authority (MinDA), sa press conference, nga mga P1 bilyon nga cash ang gilauman nga ipanghatag ngadto sa 200,000 ka mga benepisyaryo gikan sa Davao City pinaagi sa BPSF, nga gipahigayon Septyembre 5 ug 6 sa University of Southeastern Philippines (Usep).

Sa 200,000 nga benepisyaryo, mga 150,000 nakadawat sa cash assistance pinaagi sa Ayuda para sa Kapos ang Kita Program (Akap), ug 50,000 ubos sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad).

Gawas sa tabang pinansiyal, mga 38 ka mga nisalmot nga mga ahensiya naghanyag og 57 ka "program services" ngadto sa 250,000 benepisyaryo. Tunga sa milyon ka kilo sa bugas ang giapud-apod nga libre, kon diin matag usa nga benepisyaryo nakadawat og singko kilos.

Matud pa nga ang BPSF “epitomizes the government’s commitment to accessibility and efficiency in public service delivery, bringing our services closer to the people.”

Apan si Duterte nagduda sa intensiyon, ug nagsulti nga gigamit lang kini aron nga maduso ang politikal nga tinguha sa magbabalaod.

“Necessary ba inyo ginabuhat diri para sa Davao or are you just using the programs from the government agencies to forward your political intentions?,” pangutana sa mayor.

Iya sab nga gisaway ang pag-antus sa mga benepisyaryo nga naglinya og taas aron lang nga makadawat sa tabang.

“Kamo manghatag mo ihatag nalang ninyo. Ngano paantuson pa man ninyo nang mga pobre [...] kung manghatag man lang mo… or gusto ra ninyo ipirma sa mga nawng nila na sa inyo gikan kuno?,” dugang pa niya.

Giangkon niya nga dunay ubang badyet sa pipila ka mga programa sa gobyerno ang gi-"realigned" ngadto sa cash aid program sa nasudnong kagamhanan.

Samtang gitin-aw nga way sayop sa paghatag og tabang, busa iyang gisuhestiyon nga mas maayo nga magbaton og kongkreto nga programa nga makaayo alang sa katawhan ug sa gobyerno.

Wa pay tubag si Romualdez sa pahayag ni Duterte sukad sa pagsulat ning balita.

Sa niaging taho, gikanayon ni Pwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Partylist Representative lawyer Margarita “Atty. Migs” Nograles, usa sa mga magbabalod nga naa atol sa kalihukan, nga bisan sa political tension sa siyudad, tinguha nilang dad-on ang kalihukan dinhi sa dakbayan.

Gihisgutan ni Nograles sa iyang pagpamulong nga nakig-istorya siya kang Romualdez sa posibilidad sa pagdala sa BPSF dinhi sa Davao City aron sa pagtubag sa panginahanglan sa mga tawo.

Matud niya nga si Romualdez wala magtutok sa political tension sa siyudad apan sa pagtubag sa panginahanglan sa katawhan, nga iyang gikonsidera nga mas importante. Dugang pa niya nga ang paghatag og tabang sa Dabawenyos wala maglambigit og politika.

Samtang gihatagan og pahimug-at ni Romualdez ang kaimportante sa pagdala sa BPSF sa Davao ug Mindanao aron nga maseguro nga katawhan sa mga rehiyon makadawat sa mga serbisyo sa gobyerno. (RGL)