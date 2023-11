Sacleo sa DCPO nagmalampuson

GIPAHIBAWO sa Davao City Police Office (DCPO) nga ang 10-adlaw nga Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (Sacleo) nga nilanat gikan sa Oktubre 20 hangtud 29, 2023 nagmalampuson.

Kini human nga mga awtoridad nakasakmit og P800,000 kantidad sa illegal nga druga ug daghan ang nangadakpan sa gilusad nga buy-bust, illegal nga sugal, ug uban pang mga kriminal nga aktibidad.

Base sa datus nga gihatag ni DCPO director Police Colonel Alberto Lupaz, nakasakmit sila og 108.2115 gramo sa shabu ug 275.4576 gramo sa marijuana uban sa gibana-bana nga street market value nga P768,892.84 gikan sa kinatibuk-ang 110 operasyon.

Sa pikas bahin, gisulti sab ni Lupaz nga ang ilang buhatan nakaaresto og 129 ka suspek gikan sa buy-bust ug 175 most wanted persons ang nadakpan pinaagi sa warrant of arrest.

Samtang ang search operations niresulta sa pagkasikop sa 160 indibiduwal nga nalambigit sa illegal nga sugal kon diin liboan nga mga pusta nga salapi ang nasakmit gikan kanila.

“Our dedication to public safety was further demonstrated in our Anti-illegal gambling operations, resulting in 56 operations that led to the arrest of 160 violators and the confiscation of P28,640.00 in betting money” dugang ni Lupaz.

Samtang sa kampanya batok sa illegal possession of firearms, gisulti ni Lupaz nga ang ilang mga operasyon nakasikop og 11 indibiduwal.

“Our commitment to ensuring a secure Davao City was evident in our campaign against Illegal Possession of Firearms, resulting in the arrest of 11 individuals and the confiscation of 11 firearms, along with 2 surrendered firearms and 13 captured firearms during 26 operations” panapos niya.