Sagunto sa bag-ong P50 flag down sa taxi

MITIYABAW na sab ang mga sumasakay og taxi human nga gipatuman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Davao Region ang P50 nga flag down rate sa mga metrohan niini.

Sumala ni Rica Delos Reyes, 36-anyos, usa ka call center agent sa Davao City nga lisod na kaayo alang niya ang P50 nga flag down rate, ug niya pa nga makaya man kuno niya, apan kung ingon niini ang sistema, dungan sab kuno ang umento sa suholan.

“Kaya man, bisan lisod, sige gud ko'g taxi, pero unta ba, maisip sa gobyerno nga dugangan sab unta ang suweldo kung dunay mga ingon niini nga adjustment, para patas,” sulti niya sa SuperBalita Davao, pinaagi sa Messenger,Lunes, Nobyembre 11, 2024.

Kagahapong adlawa, midagsa sa LTFRB-Davao ang mga operators ug bisan ang mga drivers sa ilang mga unit sa taxi aron maproseso ang pahibalo nga duna nay bag-ong rate sa pagsakay sa taxi.

Ang daan nga flag down rate P40 ug dunay dugang P5 sa total sa metrohan, kini ubos LTFRB memorandum gipetsahan Septyembre 16, 2022 dunay Case No. 2022-0692.

Subay sa gihimong recalibration sa LTFRB-Davao sa mga metrohan sa taxi, ang bag-ong flag down rate niini naa na sa P50 diin dili na makita ang dugang P5.00, kini ipatuman gilayon ugaling ma-calibrate na ang mga metrohan sa taxi.

Ang bag-ong P50 nga flag down rate ubos sa LTFRB memorandum, gipetsahan Marso 18, 2024, dunay Case No. 2022-7433 diin ang matag taxi kinahanglan dunay papel nga nakadikit nga ipakita sa pasahero nga na-calibrate na ang yunit ug mopatuman na sa P50 nga bag-ong flag down rate.

Sa maong kausaban, kinahanglan nga ipa-kondisyon, i-recalibrate, ipa-road test ang mga taxi units ug kuhaon sab ang opisyal nga notice sa bag-ong flag down rate gikan sa LTFRB-Davao.

Ang mapakyas niini ug mopatuman sa gitakda nga bag-ong flag down rate, dunay atubangon nga silot sa LTFRB-Davao, butang nga nagpahimangno ang maong buhatan sa mga taxi operators nga kinahanglan moadto gayud sa ilang buhatan aron i-recalibrate ang ilang mga metrohan sa yunit.

Kini subay na sab sa mga petisyon ug hangyo sa mga kadagkoan sa mga operators sa mga taxi sa nasud gumikan sa padayong pagtaas sa presyo sa mga nag-unang petroleum products.

“Ako isip taxi driver, kaayohan gyud namo ni, unta mosabot pud ang mga pasahero,” ingon ni Jefferson Suansing, driver sa usa ka taxi individual operators.

Nagpabilin ang 20 percent nga discount sa mga pasahero nga estudyante, edaran ug mga disabled.

Magpadayon ang gihimong recalibration sa LTFRB-Davao hangtud sa notisya sa ilang deadline nga nakatakdang ipagula. (Jeepy P. Compio)