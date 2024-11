Samal Island gilauman nga dagsaon sa daghang tawo

GILAUMAN nga mas modagsa pa ang mga tawo nga buot mangaligog dagat sa Samal Island sa Davao del Norte Sabado, Nobyembre 2, 2024.

Sanglit Nobyembre 4 pa ang balik sa trabaho, taas nga bakasyon ang gipahimuslan sa katawhan, hinungdan nga taas sab ang linya sa mga sakyanan sa Sasa Pier padulong sa Samal Island, kagahapon Nobyembre 1.

Sa mga hulagway nga gipaambit sa Coast Guard Davao Southeastern Mindanao (CGDSEM) makita ang taas nga linya sa mga sakyanan nga halos mosulod sa duha ka kilometros.

Gilauman sab nga susama niini kataas ang pagbalik sa adlaw’ng Dominggo, Nobyembre 3.

Usa ka lungsuranon miingon nga sa kasamtangan nga panahon mas nisamot ang pagtuo nga sa panahon sa bakasyon sa susama niini nga okasyon mas daghan na ang nipili nga moadto sa mga dagat ug aron makalulinghayaw, inay ang pagduaw sa mga lubong sa sementeryo.

“Lahi karon kay mas daghan ang magdagat kaysa moadto sa menteryo, nilahi na ang tuyok sa panahon,” ingon ni Marisol Baylon, 64-anyos taga Barangay 5-A, Bankerohan Davao City sa Superbalita Davao.

Dala sab kuno kini siya sa paspas nga dagan sa teknolohiya, kay ang kadaghanan naingganyo sa mga posts sa Facebook sa mga suroyanan.

“Kining technology pod mao ni nakadalag hinungdan, mao man mohaylo sa tawo nga molaag, imbes mangadto menteryo, sa una nga wala gyud ning cellphone, sus tanan tawo naa sa sementeryo,” dugang paambit sa 64-anyos.

Daghan suma pa og panahon nga moadto sa sementeryo aron moduaw sa mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na, dili lang ang panahon sa Kalag-Kalag.

“Madami namang time to go the cemetery, not only sa November 1 or the 2nd, puwede naman yan sa other time,” ingon sa millennial nga si Jean Rizza Delprado, 32-anyos, taga Barangay Catalunan Grande, Davao City. (Jeepy P. Compio)