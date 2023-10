Sara Duterte nibotar; DRANHS malinawon

WALAY dautang mga insidente ang gitaho sa Daniel R. Aguinaldo National High School (DRANHS) atol sa Barangay and Sangguniang Kabataan (BSKE) Elections Lunes, Oktubre 30, 2023.

Kini human nga si Vice President ug Education Secretary Sara Duterte ug kanhi President Rodrigo Duterte gilauman nga moboto DRANHS, ubos sa Barangay 74-A Matina Crossing, sa Cluster Precinct 841. Ang mag-amahan pulos giubanan sa ilang grupo sa mga tigbantay.

Niabot ang bise presidente bandang ala 8:53 buntag kon diin pagka-9:02 sa buntag maoy pagbotar niini, ug mibiya alas 9:15 sa buntag. Apan si kanhi President Duterte wala nibotar.

Nagdala si Duterte sa iyang “kodigo” o listahan sa botohan niyang mga kandidato sa BSKE elections.

“Naa lang gyuy mga uban na senior citizens na kailangan og assistance, like kinahanglan nila og tabang og sulat, which is kailangan pa nila ang tabang sa ilang mga kapamilya,” matud ni Chito Napitan, usa sa mga board of election inspectors ug teacher-volunteer.

“Naay gamay [trouble], pero kadto rang botante na daw mipugos siya na naa didto iyang presinto, so ang among gibuhat gi-guide na namo, wala man sad siya nag-insist,” dugang ni Napitan. (Ian Carl Espinosa)