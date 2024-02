Search and retrieval operation sa Masara landslide gihunong na; 93 ang patay, 14 niini wala nailhan

TULO ka semana human nga nahitabo ang makalilisang nga pagdahili sa yuta sa Masara, Maco, Davao de Oro, ang search and retrieval operation permanenteng nahunong, nga nagbilin sa walo ka mga tawo nga nalubong ilawom sa yuta nga wa na makita.

Ang termination order subay sa Executive Order (EO) No. 17 gipirmahan sa municipal mayor sa Maco, Arthur Carlos Voltaire Rimando niadtong Huwebes, Pebrero 22, 2024.

Ang nasangpit nga lakang nag-abot human sa masusing assessment ug evaluation ingon man rekomendasyon gikan sa Incident Management Team (IMT).

Kahinumdoman, ang transisyon sa search and retrieval operations nagsugod niadtong Pebrero 14 pinaagi sa rekomendasyon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office (MDRRMO) sa Maco uban ang pipila ka mga humanitarian ug disaster clusters sa probinsiya partikular na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC).

Base sa inisyal nga tally sa local government unit sa Maco (LGU-Maco) ang insidente sa pagdahili sa yuta nga nahitabo niadtong Martes sa gabii sa Pebrero 6, sa Zone 1 sa nasangpit nga barangay, mikabat sa 93 ka mga indibidwal, kasagaran mga empleyado ug minero sa Apex Mining Company Inc.

Sa laing bahin, sumala sa Management of the Dead Missing Unit sa Department of Interior and Local Government (MDM-DILG), sa 93 ka kumpirmadong patay, 79 na ang naila ug nahibalik na sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, walo ang missing ug 14 ang wala pa mailhi nga sa kasamtangan gilubong sa Maco Public Cemetery.

Ang Masara usa sa mga lugar sa Maco nga adunay daghang populasyon nga adunay liboan ka mga pamilya. Ang Apex mining firm nga nagprodyus og mga bulawan ug pilak nahimutang usab sulod sa hurisdiksyon.

Bisan pa sa deklarasyon sa Masara isip no-build zone sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) human sa landslide niadtong 2008, si kanhi Davao de Oro Gov. Arturo Uy, sa usa ka online radio interview, miklaro nga daghan sa mga nangamatay mga lumalabay nga mga trabahante sa ang maong mining firm.

Dugang pa niya nga daghan na sa mga residente niini ang mibiya na sa maong lugar ug nibalhin sa Barangay Kinuban sa samang lungsod.

Sa pagkakaron, nakig-estorya ang LGU-Maco sa ubang ahensya sa gobyerno bahin sa pagpatuman sa rehabilitation ug geographic setting sa mga relocation site.