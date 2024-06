Seguridad rason pagsira sa gate sa PRO Davao Region

SEGURIDAD ang hinungdan kung nganong temporaryong gisira ang main gate sa Police Regional Office (PRO) Davao Region, niadtong sayo sa buntag sa Lunes, Hunyo 10, 2024 nunot sa pagsilbi sa mga warrant of arrests batok kang Kingdom of Jesus Christ (KOJC) founder Pastor Apollo C. Quiboloy.

Kini ang gibutyag ni PRO-Davao spokesperson Police Major Catherine Dela Rey sa Superbalita Davao, pinaagi sa telepono kagahapon.

Hinuon, sumala ni Major Dela Rey nga giablihan dayon nila ang main gate dangtan og mga duha ka oras, apan bisan og nakasirado kini, naa gihapo’y mga pulis nagbantay sa sulod, kay kung naay manuktok ug mosulod, pasudlon nila.

“Gi-open nato dayon, for security reason lang to siya sa atong pag-serve sa warrant of arrests kang Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo C. Quiboloy,” ingon ni Major Dela Rey.

Dugang niya nga gihimo ang maong plano sa seguridad human nasayran nga daghang mga dumadapig ni Quiboloy nga posibleng morumbo sa PRO-Davao atol sa hitabo.

“Kabalo na ta nga daghan kaayo og dumadapig ni Quiboloy, so gihimo dayon nato ang security plan nga temporaryo sirad-an ang gate, pero that time naay tawo atong gate, ug makasulod ang dunay importante nga katuyoan sa sulod sa kampo,” dugang pagpasabot ni Major Dela Rey.

Miingon sab ang opisyal nga nahatagan lang og lahi nga kahulogan sa netizens ang hulagway nga mikatag sa social media nga sirado ang PRO-Davao headquarter.

“Atong hangyo sa netizens ug sa mga nag-post, nga unta masayran sab ninyo ang nahitabo, so pinaagi sa atong mga sakop sa media, masayran ninyo nganong nasirad-an ang gate, pero klaruhon nato, naay tawo sa sulod, ug puwede makasulod ang dunay importante nga tuyo,” pagpatin-aw sa opisyal.

Una niini, daghan ang nagtuo nga nahurot ang mga pulis sa sulod kay gi-dispatch didto sa KOJC compound ug sa ubang KOJC locations sa Calinan, Davao City; Island Garden City of Samal; ug Sarangani Province sa pag-silbi sa mga warrant of arrests batok kang ACQ kinsa dunay kasong sexual abuse ug human trafficking.

Alas 8 sa buntag, sa samang adlaw, Lunes, nagtapok ang mga dumadapig ni ACQ sa gate sa compound sa KOJC sa Philippine-Japan Friendship Highway sa Davao City sa pagsulod sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Davao, uban ang kapulisan sa PRO-Davao aron pangitaon si Quiboloy, apan wala ACQ nga nakit-an.

Giingon sab ni Major Dela Rey nga ilang temporaryo nga gipang-kustodiya ang unom ka mga indibiduwal ug na-rescue ang duha ka mga menor de edad human nga nakabalda sa ilang gihimong operasyon, hinuon gipangbuhian ra kini.

“Gi-temporary custody nato sila ang unom, unya ang duha ka menor na-rescue, atoa na silang gipangbuhian, pero ipasaka gihapon nato ang possible case batok sa unom, obstruction of justice ang possible nga makaso sa ilaha,” ingon ni Major Dela Rey.

Ang mga nahisgutan nadakpan sa Glory Mountain diin nakuha sa ilang posisyon ang 17 ka mga sundang ug usa ka improvised gun. (JPC)