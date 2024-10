Sementeryo, bantayan

GIPAHIBAWO sa Public Safety and Security Office (PSSO) nga magpakatap sila og kapin 13,000 personahe gikan Oktubre 31 hangtud Nobyembre 3, 2024, subay sa kasaulogan sa All Souls' ug All Saints' Days.

Gikanayon ni Osca Partuza, operations and coordination officer sa PSSO, atol sa ISpeak media forum, Huwebes sa buntag, Oktubre 24, 2024, sa CHO Building, nga magpakatag sila og mga 13,136 safety and security personnel, nga dunay average deployment nga 3,284 matag adlaw.

Dugang ni Partuza nga mga personahe magagikan sa City Economic Enterprise (CEE), Davao City Police Office (DCPO), Task Force-Davao (TFD), City Transport and Traffic Management Office (CTTMO), City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO), Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine Coast Guard (PCG), ug Highway Patrol Group (HPG), ug uban pa.

“Sa moabutay nga [The coming] Undas sa [the] safety and security clusters would be security about 30 ka mga cemeteries po and this includes the 14 private cemeteries and ten public cemeteries, 14 barangay cemeteries,” tug-an niya.

Gikanayon niini nga ang pagpakatag sa mga personahe ibahin-bahin sa 38 ka mga sementeryo sa siyudad ug gidasig ang publiko nga mobisita sa mga sementeryo alang sa kasaulogan sa kalag-kalag nga motuman sa safety protocols nga imentinar sa siyudad aron nga malikayan ang mga "untoward" nga mga insidente.

Nagpahimangno ang PSSO sa publiko nga di magdala og loudspeakers ug sound systems; apan iyang gitin-aw nga gitara gitugtan kay gamiton man kini sa mga relihiyusong aktibidad. Matud sa buhatan nga mga payong gitugtan sab sulod sa mga sementeryo basta di lang kini hait. Iyang gipahimug-atan nga gidili ang pagdala og mga mahait nga butang sa sementeryo.

Ang pagdala og "lighters" gitugtan basta gamiton kini sa pagdagkot og kandila inay sa sigarilyo, subay sa No-Smoking Ordinance of Davao City.

Gitataw sab ni Partuza nga matag sementeryo dunay ipahimutang nga medical outposts aron pagtubag sa mga emerhensiyang medikal, ilabi na sa mga tiguwang, aron maseguro nga makadawat sila og mga kinahanglan nga pagtagad nga medikal.

Kahinumdoman nga ang lokal nga panggamhanan sa Davao nagpagawas og mga sumbanan ngadto sa publiko alang sa taliabot nga All Souls' Day and All Saints' Day. Dugang pa niini, nagpagawas na sab ang CTTMO og traffic scheme alang sa tanang mga dagkong sementeryo sa dakbayan aron nga malikayan ang paghuot tungod sa wala damha nga pagdugok sa mga tawo. (Rojean Grace G. Patumbon)