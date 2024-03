Sen. Marcos, Gov. Taliño-Mendoza nanguna sa AICS pay-out sa NorCot

AYUDA. Mismong si Senador Imee R. Marcos ang mihatud sa ayuda sa mga residente sa munisipalidad sa Carmen, North Cotabato, kagahapon, Dominggo, Marso 24, 2024 pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). Kauban sab sa pagpanghatag sa ayuda si North Cotabato Governor Emmylou “Lala” Taliño-Mendoza, ug si North Cotabato, Third District Congresswoman Ma. Alana Samantha T. Santos. Jeepy P. Compio

Jeepy P. Compio DUGANG kapital sa gamay nga tindahan ang usa sa mga kapaingnan sa nadawat ni Fatima Adbulhasan sa Carmel, North Cotabato nga P2,000 gikan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). Kini human nga mismong si Senador Imee R. Marcos ang mismong mihatud sa ayuda sa mga residente sa munisipalidad sa Carmen, North Cotabato, Dominggo, Marso 24, 2024. Sumala ni Sen. Marcos atol sa hamubo nga press conference sa munisipyo sa Carmen nga mas paningkamutan pa sa administrasyong Marcos pinaagi sa Bagong Pilipinas nga mahatud sa bagang-duot sa mga pobre ang ayuda sa gobyerno. Mokabat sa 3,000 ka mga benepisyaryo gikan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao (Barmm) Region, Municipality of Carmen ug sa Municipality of Kabacan. Sagad sa mga benepisyaro mga kababayenhan diin gitumong sa Women’s Month Celebration. Dako sab ang pasalamat ni North Cotabato Governor Emmylou “Lala” Taliño-Mendoza ngadto sa senadora sa suporta nga gihatag niini sa kinatibuk-ang probinsya sa Cotabato. Giingon sab sa gobernadora nga magpadayon gayod ang mga programa sa gobyerno nga mahatud sa katawhan sa Probinsya sa Cotabato pinaagi sa programa niini nga Serbisyong Totoo ug Serbisyo at Malasakit.