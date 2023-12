Sigi'g away sa live-in partner, nagpakamatay

TAGUM CITY, Davao del Norte — Patay nang napalgan ang usa ka laborer nga nag-unay paghunos sa iyang kinabuhi didto sa Purok Ilang-Ilang, Brgy. Bingcungan, alas 11:30 sa gabii, Miyerkules, Disyembre 21, 2023.

Ang biktima giila nga si alyas Jasper, 26-anyos, ulitawo, laborer ug molupyo sa nahisgutang dapit.

Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang inahan sa biktima nga si Regina, uban sa kapuyo niini maoy nakadeskubri sa patay’ng lawas sa biktima.

Gibutyag nga luyo sa gihimong paningkamot sa inahan sa pagsalbar sa kinabuhi sa anak, wa na kini matabang pa.

Matud pa nga ang biktima nag-antos sa depresyon ug kanunay nga nakalalis sa kapuyo una pa man kini nagpakamatay.

Gibutyag sab nga ang biktima kadaghan nang higayon nga misulay paghunos sa iyang kinabuhi apan, kini napugngan.

Wa’y nakit-ang foul play sa kamatayon sa biktima hinuon ang pamilya giawhag nga ipa-autopsy ang patay’ng lawas aron masuta ang matuod nga hinungdan sa kamatayon niini.

Kung duna kamo'y mga gihambin sa galamhan ug nanginahanglan kamo og tawo nga maistoryahan sa inyong gidala nga kasubo, ug uban pang mga mental health crisis, puwede kamo nga motawag sa National Center for Mental Health, 0917-899-8727 (USAP), 7989-8727 (USAP) naa sab ang Hopeline, 0917-558-4673; 0918-873-4673; 8804-4673 2919 (toll-free for Globe and TM).