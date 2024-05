Singil sa kuryente moyayay

MAKASINATI ang mga konsumante sa residensiyal sa Davao Light and Power Co., Inc. (Davao Light) og dyutay nga pagtaas P1.6254 per kilowatt hour (kWh) sa kinatibuk-an nga balayranan sa kuryente sa mga panahon gikan Mayo 11 hangtud Hunyo 10, 2024 nga niresulta og 10.7608 per kWh gikan sa P9.1354 per kWh sa niaging Abril .

Kini nagpasabot nga ang usa ka balay nga dunay average nga binulan nga consumption nga 200 kWh makabayad og P325.08 nga pagtaas itandi sa ilang balayranan sa Abril.

Gitumbok sa Davao Light sa pagtaas sa kinatibuk-an nga balayranan sa elektrisidad tungod sa padayong pagsinati sa El Nino phenomenon sa tibuok nasud.

“The increase is primarily due to the substantial reduction of cheaper supply from hydro plants due to the effect of El Nino and the high price of electricity from the Philippine Wholesale Electricity Spot Market (WESM) in Mindanao which are both attributed to Generation Charge,“ pahibawo sa kompanya sa kuryente niadtong Miyerkules, Mayo 15, 2024.

Samtang ang distribution rate sa kompanya nga giaprobahan sa Energy Regulatory Commission (ERC) nagpabilin nga wa mausab sukad 2013.

Kahinumdoman sayo ning bulana, gipasidan-an sa kompanya sa kuryene ang mga konsumante nga mogamit og hinay-hinay sa elektrisidad tungod gilauman nga mosaka ang balayranan sa umaabot nga mga bulan tungod sab sa kahimtang power supply ug ang taas nga demand dala sa kainit sa panahon.

Giawhag sab sa Davao Light ang ilang konsumante nga ikontrola ang ilang paggamit sa enerhiya aron nga malikayan ang taas nga balayranan. Pagpaubos sa ihap sa mga oras o adlaw nga paggamit sa high-wattage nga aplayanses, apil na ang pagkambyo sa energy-efficient appliances ug lighting fixtures, makatabang sa panimalay makadaginot sa elektrisidad.