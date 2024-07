Sona ni PBBM giisnab ni VP Sara

WALA sa ikatulo nga State of the Nation Address (Sona) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagahapon, Hulyo 22, 2024, si Vice President Sara Z. Duterte.

Sa maong hitabo, miani kini og opinyon sa publiko gumikan sa kolor sa posibleng bangi sa politika sa mga Duterte ug Marcos.

Si VP Sara naa sa Tagbilaran City sa Bohol Island nga miduaw sa pagpanaw sa usa ka lider sa politika sa Isla ug sa kasaulogan sa Bohol Day.

Tanghaga sab sa publiko gumikan wala nakita si Davao City First District Congressman Paolo Duterte sa SONA, diin sa pagsuwat ning balita wala pa nipagula og pahayag ang kampo sa kongresista.

Hinuon, naa Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa ug Senador Christopher ‘Bong’ Go nga maoy iladong naa sa kiliran ni kanhi Presidente Rodrigo R. Duterte.

Una nang gisulti sa VP nga di siya motambong sa SONA ug nagtudlo sa iyang kaugalingon isip "designated survivor".

Sa pikas bahin, nagkadaiyang lihok-protesta ang gihimo sa mga militanteng pundok pipila ka oras una magsugod ang SONA kagahapon.

Sa Davao City, ala 1:30 pa lang sa hapon nagsugod na ang lihok-protesta sa mga progresibong pundok sa Freedom Park, Roxas Avenue, Davao City.

Naa ang Bayan Muna, Kabataan ug Gabriela diin singgit nila nga kinahanglan nga panalipdan ang nasudnong soberanya ug demokrasya.

Laing mulo nga gisinggit mao nga matandog ang gobyerno nga hisgutan nga suholan sa mamumuo, kagawasan sa asosasyon, ug uban pang sektoral nga isyu sa katilingban.

Itandi sa kaulohang Manila, nagsunog og "effigy" kun replica sa pangulo ang mga militante, apan sa Davao City duna lamang modelo nga bangka diin nagpasabot sa dakong panawagan sa pagpanalipod sa West Philippine Sea.

Dugang pa sa progresibong pundok nga kinahanglan tutokan sa kasamtangang administrasyon ang pagpataas sa suholan sa pamuo nga motugbang sa taas nga presyo sa mga nag-unang palaliton ug ang "No to PUV Phaseout".

Alas 4:05 sa hapon, nagsugod ang pagpamulong ni Pang. Marcos diin unang giyagyag niini ang kahimtang sa agrikultura sa nasud, sa pagkaon sa mga Filipino, presyo sa bugas, irigasyon ug ang hisgutanan sa reporma sa yuta nga ang daghang nakabenepisyo mao ang mga mag-uuma.

“Buhuhayin ang patubig sa agrikultura… mga irrigation pump, ginagamitan ng solar power… ang irrigation dam, magiging katuwang ng bulk water project para tiyakin ang water security,” tipik sa pahayag ni PBBM sa SONA.

Gipasigarbo sab sa pangulo ang "free wifi program" sa gobyerno diin naa na’y mokabat sa kapin kun kulang 3,000 ka mga lugar sa Pilipinas ang nakahimulos niini labi na ang mga tunghaan sa mga hilit nga dapit.

“Power and internet services patly na pinararami… as of 2022, 77% ng Pilipino ang konektado sa internet; “much too low”, dugang sa pangulo.

Sa hinapos sa pagpamulong sa Pangulo gibida niini ang social protection program sa nasud labi na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), medical allowance ug ang umento sa suweldo.