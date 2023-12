Speed limit moluag na, mga drayber di na mokakak

GIBUTYAG sa usa ka konsehal sa Davao City nga ang bag-ong Speed ​​Limit Ordinance sa Davao City wala gitumong aron sa pagpahinay sa mga sakyanan sa siyudad, hinuon kini gipatas-an ang speed limit sa pipila ka mga dalan.

Si Davao City First District Councilor Luna S. Acosta, kinsa chairperson sab sa Committee on Peace and Public Safety nagkanayon, niadtong Miyerkules sa buntag, Disyembre 13, 2023 nga ang City Ordinance No. 0270-23 Series of 2023 o nailhan usab nga "Speed ​​Limit Ordinance of Davao City" dili pagpahinay sa mga sakyanan sa dakbayan.

“Actually the new speed limit increases most of the speed limit that Dabawenyos are already used to,” matod ni Coun. Acosta.

Sa pipila ka mga karsada diin ang speed limit 60 kilometro matag oras (kph), gitugotan na ang mga drayber nga makalihok hangtod sa 80 kph tungod kay si Acosta nagtuo nga ang speed limit 'dili mahimong palas-anon' sa mga motorista.

Giingon sa konsehal nga inay ang speed limit anaa sa pagsiguro nga ang mga drayber mosunod sa usa ka partikular nga speed limit sa diha nga moagi sa mga karsada bisan kung walay traffic personnel.

Pinaagi sa pagsiguro nga ilang gisunod ang speed limit, mas minos ang mga aksidente sa kadalanan.

“We want to avoid accidents and not create them. So we want to instill this sort of discipline in Dabawenyos. If we have a speed limit please follow the same. This is for your safety and everyone traversing our roads,” ingon ni Acosta.

Mahitungod sa lain-laing speed limit nga gipahamtang sa pipila ka mga dalan sa ordinansa, si Acosta nipadayag nga base kini sa Republic Act (RA) 4136 kon gitawag nga “Land Transportation and Traffic Code.” Matod niya nga gusto nilang sundon ang nasudnong balaod.

Usab, nakigtagbo na si Acosta sa Land Transportation Office (LTO), sa City Transport and Traffic Management Office (CTTMO), ug ubang stakeholders; ug nagkasabot na sila nga ilang sundon ang ordinansa sa siyudad. Iyang gipasabot nga ang speed limit nga ipatuman sa dakbayan pinaagi sa ordinansa subay sa RA 4136.

Ang tanang hingtungdan nga ahensya sa ordinansa midelegar og usa ka bulan alang sa information drive nga magsugod sa Disyembre 11 hangtod sa Enero 11, 2024 gumikan kay sa Enero 12, kini epektibo na.

Sa unang adlaw sa kampanya, nag-post sila sa mga social media materials, mitambong sa daghang mga forum, ug ang CTTMO nag-apod-apod sa ang ground pamphlets ngadto sa mga drayber.