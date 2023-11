State of calamity gideklara sa Tagum tungod sa dengue

MIDEKLARA ang lokal nga panggamhanan sa Tagum City og state of calamity human sa outbreak sa mga kaso sa dengue.

Sa Facebook post sa Local Government Unit of Tagum niadtong Lunes, Nobyembre 27, 2023, ang Konseho sa siyudad nagdeklara og state of calamity tungod sa outbreak sa mga kaso sa dengue. Nakatala ang City Epidemiology Surveillance Unit (CESU) og mga 1,054 ka mga kaso sa dengue gikan sa Enero hangtud Nobyembre 2023.

Pipila sa mga barangay nga apektado mao ang Visayan Village uban ang 206 ka kaso; Apokon nga dunay 162; ug Mankilam nga 140 ka kaso. Sukad sa pagsuwat ning balita, duna nay siyam ka mga indibiduwal giingong namatay tungod niini.

"Buhata ang 5S para mapugngan ang pagtaas sa kaso sa dengue. Magtinabangay kita, mag-5S para sa mas #HealthyTagum," panawagan sa lokal nga panggamhanan sa Tagum sa iyang kapsiyon.

Si Dr. Arnel Florendo, Tagum City Health Officer nagsulti sa SunStar Davao sa paghinabi sa telepono, Martes sa hapon, Nobyembre 28, nga mga ikaduhang semana sa Nobyembre 2023, nagrekomendar sila ngadto sa CDDRME ug sa Disaster Council nga magdeklara og state of calamity.

Dugang ni Florendo nga baswe sa ilang pinakabag-ong datus sa ihap sa mga kaso, nagtaas kini og mga 1,070 ka kaso, apan iyang gipahimug-atan nga sa matag ihap nga ilang makuha sa mga kaso, niubos na kini.

Giduso sa gobyerno alang sa Tagumenyos nga magpraktis sa 5S nga mao ang "search and destroy mosquito breeding places, Secure self-protection, Seek early consultation, Support fogging and spraying, and Sustain hydration."

Gawas sa pagpraktis niini, gidasig nila ang Tagumenyos nga motabang sa pagpuo sa mga lugar nga itloganan sa mga lamok. Matud ni Florendo nga nagsugod na sila paglista sa ihap sa mga lugar nga dunay "clustering of cases" ug naglusad og pagpangesprey sa halos matag adlaw. Iyang gitumbok ang mga lugar nga dili mohubas butangan og "herbicide" aron nga pugngan ang mga lamok nga nagdala og kagaw sa dengue nga di makapangitlog.

"Proteksiyonan nila ilang kaugalingon nga dili sila mapaakan sa lamok by using kanang mga repellants, by using kulambo, by butangan ug screen ang mga balay and mag clean up drive miskag wala scheduled activities," matud ni Florendo.