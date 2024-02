Sugyot nga budyet sa economic ug social sector sa R-12 gihisgutan

NORTH COTABATO — Gihisgutan sa gipahigayon nga Regional Development Council (RDC) XII Consultation and Review of Budget Proposals ang sugyot nga pundo alang sa mga prayoridad na programa ug proyekto sa Fiscal Year 2025 sa mga ahensiya nga anaa ilawom sa economic and social sectors sa Rehiyon XII.

Gipangunahan kini ni RDC XII Chair ug Cotabato Governor Emmylou “Lala” Taliño-Mendoza diin gitagsa-tagsa ug gipresentar sa mga line agencies sa gobyerno ang ilang mga plano ug prayoridad base sa Regional Development Plan (RDP) 2023-2028.

Sa iyang mensahe sa pre-budget consultation briefing nga gipahigayon niadtong Pebrero 20, 2024 namatikdan sa gobernadora ang kamahinungdanon sa nahisgutang kalihokan ilabina sa pagsiguro nga nakaangkla kini sa 8-point socioeconomic agenda nga gipasiugdahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.

Ang nahisgutang duha ka adlaw nga consultation and review nga gipahigayon sa NEDA XII Office, sa Brgy. Carpenter Hill, Koronadal City natapos kagahapon, Pebrero 22, 2024.