Super Health Center sa Barangay Los Amigos gibuksan

PERSONAL nga mitambong si Senador Christopher “Bong” Go, ang chairperson sa Senate Committee on Health and Demography, sa ribbon-cutting ug turnover ceremony sa Super Health Center sa Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City niadtong Martes, Enero 16, 2024.

“Ngayong araw na ito ready for operation na po itong Super Health Center dito sa Los Amigos. Mapakikinabangan po ito ng mga kababayan natin. Hindi na nila kailangan magbiyahe pa ng downtown, dito na po sila magpapa-checkup, dito na po ang primary care na under sa Universal Health Care (Law). Dito na po yung Konsulta ng PhilHealth package at early disease detection,” ingon sa senador.

Gidugang ni Sen. Go nga kini nga kalihokan nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang sa pag-atiman sa panglawas alang sa mga residente sa Davao City, tungod kay ang Super Health Center andam nga maghatag og serbisyo sa panguna nga pag-atiman sa komunidad.

Ang pagtukod sa Super Health Center usa ka estratehikong lakang aron ma-decongest ang mga ospital sa rehiyon. Gitumbok ni Go nga sa milabay nga katuigan, ang mga ospital sa Davao City nag-atubang og mga hagit sa pag-akomodar sa nagkadaghang mga pasyente.

Kini nga bag-ong pasilidad gilauman nga mahupay kini nga isyu pinaagi sa pagtanyag sa usa ka lainlaing mga serbisyo sa panguna nga pag-atiman, sa ingon makunhuran ang karga sa mga ospital.

Ang usa pa ka hinungdanon nga bahin sa Super Health Center mao ang pagpunting sa pagka-access. Nahimutang sa Barangay Los Amigos, kini nahimutang nga daling maabot sa mga konstituwente sa Davao City, partikular na sa mga nagpuyo nga kilometro ang gilay-on gikan sa sentro sa siyudad.

“Ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa kanila lalo na pagdating sa kalusugan. Tandaan natin na ang kalusugan ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Karapatan nila na makakuha ng serbisyong medikal mula sa gobyerno upang mapangalagaan ang kanilang buhay,” ingon sa senador.