Tabang pinansiyal ihatag sa Davao sa LGUs nga gipaubos sa state of calamity

MOHATAG ang lokal nga panggamhanan sa Davao og tabang pinansiyal kantidad og P2.5 milyon ngadto sa mga local government units (LGUs) nga nagdeklara og state of calamity tungod sa sunod-sunod nga linog.

Kini mismo ang gibutyag ni Konsehala Myrna Dalodo-Ortiz, tsirman sa committee on finance, ways and means, and appropriations, ug nanginahan sa resolusyon, atol sa 48th regular session sa 20th Davao City Council, Huwebes sa buntag, Disyembre 14, sa Sangguniang Panlungsod.

Iyang gipadayag nga ang suportang pinansiyal makatabang sa LGUs nga makahatag og "relief" ug makahimo og rehabilitasyon nga nagtumong sa pagpalambo sa kondisyong pamuyo sa mga naapektuhan nga mga komunidad ug mga biktima.

Mga LGUs nga makadawat og tabang pinansiyal mao ang Surigao del Sur Province kantidad og P1 milyon; Munisipyo sa Glan, Sarangani Province kantidad og P300,000; Munisipyo sa Malapatan, Sarangani Province kantidad og P300,000; Munisipalidad sa Alabel, Sarangani Province kantidad og P300,000; Munisipalidad sa Hinatuan, Surigao del Sur kantidad og P300,000; ug ang Munisipalidad sa Cagwait, Surigao del Sur Province. Sa kinatibuk-an, mopagawas ang Davao City og moabot ngadto sa P2.5 milyon.

Sa paghinabi kang Ortiz sa mga tigbalita, siya nagkanayon nga ang P2.5 nga tabang pinansiyal gikan sa Quick Response Fund (QRF) nga ubos sa Disaster Risk Reduction and Management Fund (DRRMF). Sa maong kantidad nga gigahin alang sa DRRMF, mga P174,845,457 ngadto sa QRF.

Niadtong Enero 17, 21, gu 24, ang Konseho sa siyudad nag-aproba na og P23,400,000 tabang pinansiyal aron nga ihatag ngadto sa mga munisipalidad nga ubos sa state of emergency, ug tungod kay ang 20th Davao City Council nag-aproba na og P2.5 milyon nga cash assistance, ang nahabiling pundo alang sa QRF alang sa tuig 2023 naa na lang sa P148,945,457.

“Gikuha nato ni sa atoang quick response fund nga atoang ginapundo yearly katung calamity fund nato,” butyag ni Ortiz.

Ang ordinansa “Granting authority to the city mayor a portion of the 30 percent quick response fund out of the five percent disaster risk reduction management plan of the City Government of Davao for calendar year 2023 in the total amount of P2.5 million for financial assistance to the local government units declared under the state of calamity due to series of earthquake,” gitugtan sa 20th Davao City Council.

Ang legal nga basehan sa ordinansa mao ang section 5 sa Republic Act (RA) 10121, labing nailhan isip “Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010.”