Tagum City miisyu og EO vs dengue

“Ayaw lang hinumdomi, buhata ang 5S para mapugngan ang dengue,” suwat sa City Health Office (CHO) sa ilang Facebook post, Miyerkules, Septyembre 25, 2024.

Ang buhatan nagpaklaro sa panginahanglan sa dinalian nga aksiyon ug pagdasig sa publiko nga mosunod sa 5S strategy nga mao ang: search and destroy mosquito breeding sites; self-protect against mosquito bites; seek early medical consultation; support fogging in areas with clusters of cases; and sustain hydration.

Gipahimug-atan sab sa buhatan ang kaimportante sa 4 p.m. habit ug ang Oplan Kulob.

Giabisohan sa CHO ang tanan nga nakasinati og sintomas sa dengue nga mobisita sa labing duol nga Barangay Health Center alang sa konsultasyon ug kompirmasyon sa diagnosis.

Komon nga sintomas sa dengue mao ang taas nga kalintura, labad sa ulo, panakit sa lawas, pagkalipong, ug pula-pula sa lawas.

Gikanayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit (CESU), nga ang ihap sa nangamatay tungod sa dengue sa dakbayan nitaas pa gyud ngadto sa siyam, uban ang kinatibuk-ang 1,781 ka mga kaso nga nataho sukad Septyembre 21.

Ang ihap sa nangamatay nitaas ngadto sa siyam, kon diin tulo kapin sa niaging bulan nga dunay sumada nga unom.

Apil sa nadugang sa namatay mao ang duha ka babaye, edad ang usa og tres gikan sa Barangay Madaum ug laing siete anyos gikan sa Barangay Cuambogan.

Samtang ang mga barangay nga dunay pinakadaghan nga mga kaso sa dengue gikan sa Enero 1 hangtud Septyembre 21, 2024, mao ang Visayan Village nga dunay 274 ka kaso, Mankilam nga dunay 234 ka kaso, Apokon nga 222, Madaum nga 147, ug La Filipina nga 139 ka kaso.

Sa 1,781 ka mga kaso niini, 511 niini mao ang mga indibiduwal nga nag-ead og 16 ug pataas; 464 nag-edad og sais hangtud diyes anyos ; 492 nag-edad og zero hangtud singko anyos; ug 314 nag-edad og 11 hangtud 15. (RGP)