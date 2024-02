Tigbalita, vloggers gipasidan-an

NAGPAHIMANGNO ang usa ka opisyal gikan sa Regional Sub-Committee for the Welfare of Children (RSCWC) sa komunidad sa mamahayag, vloggers, ug content creators nga kung magkober og kabataan, ilabi na kadtong naay truma sa kalamidad, kinahanglan nga minusan ang kadaut kanila.

Gisulti ni Renee Boy Binondo, Regional Coordinator sa RSCWC, atol sa Kapehan sa Dabaw, Lunes sa buntag, Pebrero 19, 2024, sa SM Ecoland, nga kasagaran sa ilangmga problema mao ang gikan sa mga vloggers ug social media content creators kinsa nakighinabi sa kabataan kinsa nakasinati og truma tungod sa kalamidad.

"We'd like to remind that these children suffered trauma, loss of life, and we would not want to keep on repeating [it to them]," hangyo niya.

Dugang pa ni Binondo nga kung magkober sa kabataan importante kaayo nga hunahunaon ang ilang kaayohan ug way kadaut ang mahiadto kanila. Ang paghinabi kanila ug pagpahibawo sa publiko sa ilang sitwasiiyon kinahanglan nga sa maayong tumong ug makatabang kanila.

Esplikar niya nga ang mga videos niining mga bataa nga ma-upload online naa na dinha hangtud sa hangtud ug ang ilang kabalaka mao nga kung ang bata modako na, kining mga videos mahimong makaapekto sa ilang mental ug psychosocial nga panglawas.

Matud pa nga ang truma niining mga bataa di dayon mogawas, motumaw kini human ang daghang katuigan gikan karon, pagklaro ni Binondo nga bisan ang "rescuers' trauma" molutaw duha hangtud tulo ka tuig sa umaabot nga panahon mao nga mga rescuers ug caregivers ipailawom sa "debriefing".

Iyang gipahimug-atan nga ang Data Privacy Law, Child Abuse Law, apil na ang uban pang mga balalaod may kabahin sa kabataan, aplikabol sa online o offline o bisan sa emergency nga kahimtang.

“Kato gyud naa sa baba sa public, sa barangay, bisag kinsa lang naman gyud ang pwedeng mu interview unya mawala ang protocol and we are very much concern because of this,” matud niya.

Giklaro ni Binondo nga ang evacuation centers kinahanglan nga child-friendly aron nga mapugngan ang abuso sa kabataan, pagpahimulos, ug uban pang makadaut nga sirkumtansiya nga masinati sa bata.

Sulti niya nga dunay posibilidad nga molusad sila og media workshop uban sa ilang mga media partners, sa pagkober sa kabataan sa online.