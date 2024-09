Torre: Quiboloy nagtago ra sulod sa KOJC

WALA pa masayri kung kanus-a matapos sa Philippine National Police (PNP) ang pagpangita sa relihiyusong lider nga si Pastor Apollo Quiboloy ug sa iyang upat pa ka mga kaubang akusado human nga niabot na og 11 ka adlaw ang pagronda sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound.

Samtang bisan pa sa kontrobersiyal nga pagserbi sa warrant of arrest, gipamugos ni Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao) director General Brigadier Nicolas D. Torre III atol sa press conference, Martes sa buntag, Septyembre 3, 2024, nga si Quiboloy uban ang lain pang pinangita sa balaod nga akusado nagtago sulod sa KOJC compound sa Buhangin, ug nagpasabot nga ang pagpangita hapit na mahingpit.

"May nakita tayong mga kwarto sa isang building na pinaniniwalaang kwartong ginagamit ni Pastor Apollo Quiboloy at napapaligiran ito ng mga kwarto ng mga menor de edad,” pagkompirma sa opisyal sa pulis.

Apan human ang usa ka oras, nilantugi si KOJC legal counsel lawyer Israelito Torreon nga ang mga alegasyon ni Torre sa lahi sab nga press conference nga gipasiugdahan sa relihiyusong group.

"Yang sinasabing kwarto na natagpuan nila na sinasabing kwarto ni Ptr. Quiboloy, spekulasyon lang niya yan [Gen. Torre] para masira si Pastor at para may rason pa sila na manatili. Presentable naman talaga yung ma kwarto namin sa KOJC,” pagtin-aw sa abogado.

Sa samang media forum sa PRO, gikanayon ni Torre nga ang pagserbi sa warrant of arrest dili isyu politika ug "politically pressured" sukwahi sa daghang mga pag-angkon nga giluwatan sa mga opisyal sa gobyerno ug miyembro sa KOJC.

“Hindi ito political. Una, hindi ito hinaluan ng political. Ito ay patas na pag-implement ng warrant of arrest gaya ng napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan,” subli niyang gikanayon.

Kasamtangan, sumala sa heneral, walay kamatuoran ang pahayag ni Torreon nga ang PNP nagbangag og tunnel sulod sa Jose Maria College (JMC) basement aron nga matumbok ang giingong bunker ni Quiboloy. Iya sab nga gihagit si Torreon nga mohatag og ebidensiya ug pamatuod sa iyang pag-angkon.

Kini human nga nag-post si Torreon og hulagway sa iyang Facebook account nga nagpakita sa otso metros nga gilawmon sa tunnel nga gibangag sa mga pulis kinsa naa sa sulod sa propedad.

“But what baffles me is that after 11 days, still no result? The hole in the JMC Basement has become dangerously big threatening the stability of the buildings yet they have not seen any tunnel yet? Which brings me to the legal question as to whether the 'reasonable belief' of the presence of Pastor ACQ justify the tunneling and thereby the possible destruction of the JMC Building?” pahayag niya samtang giangkon nga ang hulagway gipadala lang kaniya "in private."

Human sa insidente, gidid-an na sa PNP ang mga sakop sa media ug miyembro sa KOJC sa pagsulod sa basement sa institusyon ug sa katedral aron nga susihon ang giingong pagpangubkob. (DEF)