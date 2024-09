Torreon: 'Angels of Death' dili tinuod

GISUPAK sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) legal counsel lawyer Israelito Torreon ang pag-angkon sa Philippine National Police (PNP) nga ang giingong “Angels of Death” mao ang mga private army sa televangelist, Pastor Apollo Quiboloy.

Ang legal counsel sa magsasangyaw nagtataw sa iyang Facebook post, Martes, Septyembre 17, 2024, nga ang PNP nagpakatap sa hungihong aron nga ma-"discredit" ang relihiyusong pagtuo ni Quiboloy, ug dugang nagkanayon nga kung ang maong alegasyon nakompirma nga tinuod, duna unta'y batalyon gikan sa ilang kampo nga mobarog alang sa duha ka semana nga kaguliyang sa KOJC compound.

“That is not true. I hope the public will not believe this latest tirade of attacks against Pastor Apollo C. Quiboloy. If this is true, then this private army would have surely been unleashed during the 16 days KOJC siege where the members were subjected to so much violence and tramplings of their constitutional and human rights. Yet, you never saw even one of them brandish a firearm in order to retaliate against the policemen. Instead, you saw bread and food being given to the policemen by the KOJC members,” pagtin-aw niya.

Dugang pa niya nga ang 74-anyos nga founder sa nakabase sa Davao nga Restorationist church dunay minilyon nga miyembro nga nisunod kang Quiboloy, gitawag og “Kingdom citizens”.

“Pastor Apollo C. Quiboloy has millions of private prayer warriors, not a private army. The accusation is quite contrary to the message of love and compassion to fellowmen which are the core values being preached by Pastor ACQ, hence, inherently incredible and unbelievable” pagbarog niya.

Kantilahon sab nga nagyubit si Torreon nga basin og PNP magtumbok sab kang Quiboloy nga maoy utok sa kamatayon sa Cebuano hero, Lapu-Lapu, pinaagi sa pag-ingon, “I pray that this is not a launching pad for future murder cases against Pastor ACQ? Baka pati pagpatay kay Lapu-Lapu si Pastor na mastermind?

Tanan kining pagpaklaro nag-ugat human si PNP Public Information Office chief Colonel Jean Fajardo nagbutyag sa usa ka press conference niadtong Septyembre 16 nga ang Angels of Death ni Quiboloy tinuod nga mga tawo kinsa nagserbi isip iyang private army.

Gibutyag ni Fajardo ngadto sa nasudnong mga tigbalita nga ang mga imbestigador nag-ila sa daghang mga miyembro sa simbahan kinsa giingong gigamit sa nadetiner karon nga lider nga si Quiboloy isip "Angels of Death," aron nga hadlokon ang iyang mga batan-on nga biktima sa iyang pangabuso.

“Yung Angels of Death ay hindi lamang figurative speech. Existing itong mga taong ito at meron na tayong na-identify na mga pangalan. What is certain is totoo itong mga Angels of Death na maaaring ginagamit nga para panakot sa kaniyang mga biktima,” matud niya.

Kasamtangan, nagplano ang PNP nga mosang-at og dugang reklamong pangabuso batok Quiboloy base sa pahayag sa lima ka mga biktima sa lider sa sekta tungod kay sila mga batan-on. Kini nga gialegar nga mga biktima kanhi nagsulti sa pulis bahin sa sexual encounters nila uban ang “Appointed Son of God” mao ang ilang "passes to heaven."

Napriso na si Quiboloy sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame, samtang ang iyang mga kaubang akusado gidetiner sulod sa Pasig City Jail tungod sa ilang mga kasong "human trafficking, child and sexual abuse." (DEF)