Torreon naglaum sa patas nga imbestigasyon vs Quiboloy

TALIWALA sa tensiyon sa legalidad tali sa kampo sa Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ug sa Philippine National Police (PNP), naglaum ang legal counsel sa relihiyon nga si abogado Israelito Torreon nga ang "justice and law enforcement" nga institusyon molusad og patas nga imbestigasyon sa mga "human trafficking" nga nahimo sa magsasangyaw, Pastor Apollo Quiboloy.

Kini dunay kalambigitan sa lima ka mga batan-ong misyoneryo kinsa giingong gipanamastamasan, matud pa, ni Quiboloy pila na ka tuig ang nakalabay sumala sa pahayag ni Davao City Police Office (DCPO) director Colonel Hansel Marantan, Miyerkules, Septyembre 11, 2024.

“I pray that the PNP would handle the investigations of these new alleged cases with care and professionalism and not subject the same to much publicity owing to the high possibility that these alleged new complainants may have been influenced only by some forces whose aim is not to obtain justice but to score much-needed political points,” sumala ni Torreon sa iyang official Facebook account, Huwebes, Septyembre 12.

Apan una niining pahayag, ang legal counsel nagsulti nga wa pa'y kompirmasyon kung ang imbestigasyon sa pulis "accurate".

“I have to verify the information from Colonel Hansel Marantan himself because I do not have any details as to the identities of these supposed 5 pastoral women. Hence, I cannot speculate as to whether or not their claims are in fact true or merely made up just to smear further the good name and reputation of Pastor Apollo C. Quiboloy,” esplikar ni Torreon.

Kahinumdoman nga gibutyag ni Marantan nga si Quiboloy kinsa nisurender ngadto sa militar niadtong Dominggo, Septyembre 9, nagdasig sa iyang personal assistants o “pastorals” nga makig-sex kaniya, ug nagbahad kanila sa “Angels of Death”, teminolohiya sa bibliya apan gisagop sa nagkadaiyang interpretasyon sa mga relihiyuso.

Niadtong Pebrero karong tuiga, ni-post si Quiboloy og bidyu nga nanghimakak sa mga alegasyon nga iyang gipanamastamasan ang mga babayeng personal assistants o "pastorals".

Iyang gisulti nga ang maong mga indibiduwal nagmugna lang og sayop nga impormasyon tungod iyang gibalibaran sila ug "possessed a 'Potiphar's wife syndrome'."

"Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Eto po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon. Akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihinde, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. 'Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome," pagtin-aw niya sa bidyu.

Kasamtangan, nalista sa United States Federal Bureau of Investigation (FBI) si Quiboloy isip usa sa "most wanted" nga kriminal tungod sa giingong pagkalakip niini sa "labor trafficking scheme" nga nagdala og mga miyembro sa simbahan ngadto sa US, pinaagi sa giingong "fraudulently obtained visas, and forced the members to gather donations for a phony charity, donations that were actually used to finance church operations and the extravagant lifestyles of its leaders".

Dugang pa niini, mga babaye girekrut aron nga motrabaho isip personal assistants, o 'pastorals,' alang kaniya, ug mga biktima maoy magluto sa iyang pagkaon, manglimpyo sa iyang panimalay, magmasahe kaniya, ug magpugos nga makighilawas kaniya atol sa giingong “night duty”.

Apan ang mga alegasyon gihimakak ni Quiboloy.

Samtang niduso si Senadora Risa Hontiveros og Senate Resolution 884 niadtong Disyembre 11, 2023, nga nag-awhag og imbestigasyon sa giingong "large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse of the Kingdom of Jesus Christ" nga gipangulohan ni Pastor Quiboloy.

Si Hontiveros maoy kasamtangan nga tsirman sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. (DEF)