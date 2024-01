Trabaho's SIDC di pa tataw kanus-a mobalik

WALA pay tukmang panahon kung kanus-a ang Samal Island-Davao City Connector (SIDC), labing nailhan isip Davao-Samal Bridge project, makabalik human gisuspende sa daghang mga higayon tungod sa right of way (ROW) acquisition nga isyu naglambigit sa daghang mga propedad sa yuta sa hurisdiskiyon sa Davao.

Ang konstraksiyon sa SIDC nasuspende niadtong Enero 3, 2024 tungod sa nagpabiling isyu sa duha sa tulo ka mga tag-iya og luna ilabi na gyud ang nahimutang duol sa pantalan sa Lanang sa Davao City, nga maoy nagpadayon sa pagdelatar sa pagpatuman sa proyekto.

“Once the Deed of [Transfer] Possession in the Davao City shall be released, the detailed engineering plans for the substructure of the west land via dock is expected to be completed and approved, such that the construction may be pursued accordingly,” matud ni National Economic and Development Authority-Davao Region (Neda-Davao) Director Maria Lourdes Damaso-Lim, CESO II atol sa Davao Region’s 2023 Socioeconomic Performance and 2024 Development Council press conference, Martes sa buntag, Enero 30, 2024.

Apan kini sukwahi sa unang nahisgutan sa usa ka sakop sa regional economic agency pinetsahan niadtong Enero 14, karong tuiga nga ang gihulat nga "toll-free fourlane concrete exodus bridge" uban ang 3.98-kilometro nga gilay-on nagpadayon bisan kung dunay pipila ka legal isyu kabahin sa propedad ug road rights.

Samtang sumala kang Lim sa pinakalit nga paghinabi, iyang gikompirma nga ang maong tulay matrabaho gilayon kung ang bahin sa propedad nga isyu maresolba karong tuiga sa ilang ahensiya.

Ang opisyal nagsulti nga naa na sila sa tunga-tunga sa panagsabot uban ang kagamhanan sa Pilipinas kay target nila nga mahuman kini sa 2027.

Kasamtangan kining gipundohan pinaag sa Official Development Assistance sa China nga dunay gibana-bana nga badyet nga P23.04 bilyon. (David Ezra Francisquete)