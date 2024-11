Tunghaan sa Davao gibulabog sa bomb threat

TEMPORARYONG giundang ang klase Huwebes, Nobyembre 14, 2024, sa usa ka tunghaan sa dalang Cabaguio, Davao City gumikan sa giingong "bomb threat."

Gilayong giundang ang klase ug gipauli ang mga estudyante human mideklara og suspensyon ang administrasyon sa maong tunghaan gumikan sa ilang nadawat nga taho pinaagi sa chat.

Giingon sa chat nga naabot sa ilang buhatan nga dunay nagpakabana nga paampingon ang mga estudyante gumikan kay iya kunong nadungog gikan sa upat ka mga estudyante.

Nadungog suma pa niining nagpakabana, [naghimo sa mensahe] nga dunay plano ang upat ka mga estudyante nga dunay ipabusikad sa tunghaan, Nobyembre 14 ug suma pa karong adlawa, Nobyembre 15.

Giingon sab niini nga sultihan ang mga guwardiya nga utingkayon gayud ang mga bag sa mga estudyante alang sa kaluwasan kung kini tinuod ba gayud.

Sa maong hitabo, gilayong gipapauli sa administrasyon sa tunghaan ang ilang mga tinun-an ug gilayong miabot ang kapulisan sa Davao City Police Office (DCPO).

Sumala ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon nga malinawon ug normal ingon man walay nahitabo sa tunghaan, ug padayong nag-imbestiga ang Bajada Police Station sa maong impormasyon.

“Observed as peaceful and normal, with no untoward incident reported,” ingon ni Capt. Tuazon sa mga tigbalita.

Nagpahimangno ang kapulisan nga dili magpakatag og sayop nga impormasyon ug mga impormasyon nga makapakurat sa kahapsay ug kalinaw sa publiko.

Dugang sa DCPO nga padayon nilang gipanubayan ang gigikanan sa maong impormasyon ug nagbahad nga mopahamtang gayud og silot sa mga tawo nga mohimo sa ingon. (Jeepy P. Compio)