Ulo sa drayber nalatayan og ligid sa truck

WALA na matabang ang drayber sa motorsiklo human sa nahitabong disgrasya sa kadalanan sa Davao-Digos Highway, Binugao, Toril, Davao City alas 11:45 sa udto, Miyerkules, Septyembre 25, 2024.

Subay sa taho sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office, nalambigit sa disgrasya mao ang Honda XR 150 nga motorsiklo nga dunay plaka numero 665ZGG, giingong gimaneho sa usa ka Melchor, 58, ug molupyo sa Imelda, Bunawan, Agusan del Sur ug ang Sinotruk Hoka nga dump truck nga dunay plaka numero NAL6592, gimaneho sab sa usa ka Epefanio Jr., 48, molupyo sa Murcia, Concepcion, Tarlac, Region 3.

Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga sa wala pa ang aksidente, ang motorsiklo ug dump truck managsama nga naglabigar sa Davao-Digos Highway, Binugao gikan sa Poblacion, Toril ug padulong unta sa Inawayan sa Toril District kon diin ang truck nag-okupar sa inner lane samtang ang motorsiklo naa sa middle lane.

Apan sa dihang nahidangat sa Binugao, duol sa Ever Grand Steel Corporation, miliko ang motorsiklo sa walang bahin sa highway hinungdan nga nasaghiran sa tuong parte sa truck ug natumba sa sementadong dalan.

Sa dihang natumba na ang drayber sa motorsiklo, giingong nalatayan ang ulo niini sa tuong bahin sa luyohan nga ligid sa truck hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon subay sab sa nag-atiman niini nga doktor alas 11:50 sa udto sa usa ka balay tambalanan.

Patay nga lawas sa biktima gidala ngadto sa Villa-Gan Funeral Homes samtang ang drayber sa truck posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. (WGM)