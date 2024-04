Unang ere sa It's Showtime sa Siyete gikuninitan

KINSA ba ang magdahum nga ang kanhi magkakontra sa programa, ratings ug ubang pasiaw ang magkahiusa sa paghatag og kalingawan, good vibes sa viewing public.

Sa nanglabay nga katuigan, nausab ang trend sa entertainment sa nasud, diin mga kanhi magka-atbang nga kompanya naghiusa na sa paghatag og lingaw sa mga manan-away.

Nag-trending ning bag-o lang ang pag-ere sa longest-running noontime show sa ABS-CBN nga ‘It’s Showtime’ sa GMA Network.

Ug tungod sa historial nga hitabo, makahingangha nga performance ang giandam sa mga host sa programa nga of course giatngan sa nilibo nilang viewers.

Si Vice Ganda, usa sa host sa programa ang buhis-buhay ang opening number nga naglingkod sa logo sa main building sa Kapuso ug misunod pa ang ubang hataw moments niini.

Di sab pauwahi ang ubang hosts nga sila Anne Curtis, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Karylle, Kim Chiu, Ogie Alcasid, Amy Perez, Darren Espanto, Jugs Jugueta, and Teddy Corpuz, Ryan Bang, Jackie Gonzaga, MC, Lassy, Ion Perez, and Cianne Dominguez sa ilang mga heart-pumping performances.

Of course present sab ang mga Kapuso stars nga sila Gabbi Garcia, Sanya Lopez, Glaiza de Castro, Jillian Ward, Mark Bautista, Christian Bautista, Jake Vargas, Mikee Quintos, Nadine Samonte, and Chanty sa pagbukas sa It's Showtime sa Kapuso network. (Rhona Goc-ong Villariasa/Uban ang PRGMA)