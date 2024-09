Voters’ registration mapupos na

GIAWHAG sa Commission on Elections (Comelec) Davao Region ang mga Dabawenyo sa pagbisita sa mga satellite station ug sa mga buhatan niini sa siyudad alang sa pagparehistro sa mga botante sa dili pa ang Septyembre 30, 2024.

Si Atty. Gay Enumerables, ang Assistant Regional Director sa Comelec-Davao nagkanayon atol sa I-Speak media forum niadtong Huwebes nga mao usab kini ang deadline sa reactivation o correction sa voter’s registration.

“Gina-awhag namo ang kadtong mga wala pa nagabisita sa Comelec nga gusto magparehistro, magpa reactivate or magpa-correct sa ilang registration records, please visit the Comelec offices kay September 30 na ang atong deadline,” ingon ni Enumerables kinsa nagdugang nga ang publiko mahimong mobisita sa satellite registration areas sa lain-laing lugar sulod sa siyudad.

Siya niingon nga sukad sa Septyembre 12, ang satellite registration areas sa unang distrito gi-update sa Gaisano Mall Bajada isip dugang satellite registration site, nga gihulip sa Felcris Centrale alang sa Septyembre 26-28 ug 30 nga schedule.

Matud ni Enumerables nga ang ubang first district satellite centers anaa sa SM City Mall of Davao (Septyembre 17-18, Setyembre 24-25), Ateneo de Davao University Jacinto Campus (Setyembre 19-20), Barangay Catalunan Grande Elementary School Gym (Septyembre 21), ug Gaisano Mall of Bajada (Septyembre 26-28 ug Septyembre 30).

Alang sa ikaduhang distrito, ang mga magparehistro mahimong mobisita sa Mapula Barangay Hall karong Septyembre 12 ug SM Lanang Premier gikan sa Septyembre 17-30.

Alang sa ikatulong distrito, ang satellite center sa Gaisano Grand Mall of Calinan motagana sa mga magparehistro gikan sa Septyembre 17 hangtud 21 ug sa Vista Mall Davao gikan sa Septyembre 24-28.

“The total number of applications processed is 343, 239. This is from February 12 to September 7,“ ingon ni Enumerables.

Sa mga nagtinguha nga magparehistro sa mga satellite site kinahanglan magdala sa ilang na-fill out nga aplikasyon ug magpakita sa usa ka balido nga ID sa gobyerno.

Gidawat usab ang mga barangay certifications apan kinahanglan nga dunay litrato sa aplikante. (JPC, uban sa taho sa PR)